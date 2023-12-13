У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ

На кордонах України у черзі стоять 4300 вантажних автомобілів, зокрема, на польському кордоні − близько 2600, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Демченка: "На напрямках, де блокування продовжується, за інформацією польських прикордонників станом на ранок − 2600 вантажівок: "Шегині" – 1300, "Рава-Руська" – 720, "Краківець" – 570".

Деталі: На пункті пропуску "Ягодин", який розблокували 11 грудня кількість перетинів кордону зросла, але станом на ранок в черзі в напрямку України перебуває 700 вантажівок.

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На кордоні зі Словаччиною триває блокування руху: станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду майже 560 вантажівок.

В еЧерзі на виїзд з України на ранок, за словами Демченка, зареєстровано більше 1200 вантажівок.

На угорському кордоні машини рухаються, але є і черги. Зокрема, станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 450 вантажівок.

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Передісторія:

З 6 листопада група польських перевізників блокує рух вантажів на кордоні з Україною. Віднедавна до них приєдналися словацькі перевізники.

11 грудня очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників і рух через цей КПП відновився.

Проте протестувальники подали заявку на проведення нової акції, що має початися з понеділка. Представники об'єднань українських перевізників мають інформацію про те, що протест хочуть продовжити майже до кінця березня.

Українська правда