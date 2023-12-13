Всі розділи
Укр / Рус

У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ

Середа, 13 грудня 2023, 14:35 - Українська правда

На кордонах України у черзі стоять 4300 вантажних автомобілів, зокрема, на польському кордоні − близько 2600, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Демченка: "На напрямках, де блокування продовжується, за інформацією польських прикордонників станом на ранок − 2600 вантажівок: "Шегині" – 1300, "Рава-Руська" – 720, "Краківець" – 570".

Деталі: На пункті пропуску "Ягодин", який розблокували 11 грудня кількість перетинів кордону зросла, але станом на ранок в черзі в напрямку України перебуває 700 вантажівок.

Реклама:

На кордоні зі Словаччиною триває блокування руху: станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду майже 560 вантажівок.

В еЧерзі на виїзд з України на ранок, за словами Демченка, зареєстровано більше 1200 вантажівок.

На угорському кордоні машини рухаються, але є і черги. Зокрема, станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 450 вантажівок.

Реклама:

Передісторія:

Українська правда

Держприкордонслужба транспорт інфраструктура
Реклама:
Матеріали за темою
Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" почав пропуск порожніх вантажівок 4 грудня 2023, 10:30
Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею відкриють для проїзду порожніх вантажівок 3 грудня 2023, 14:20
Близько тисячі вантажівок стоять у черзі на в'їзд в Україну через словацький кордон 2 грудня 2023, 15:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті