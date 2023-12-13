В Киеве запустили еще один автобусный маршрут вместо метро на Теремки

С 13 декабря в Киеве организовали движение временного автобусного маршрута от станции метро "Лыбидская" до станции метро "Демеевская".

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Маршрут будет курсировать по следующей схеме: улица Антоновича – бульвар Николая Михновского – проспект Голосеевский – проспект Науки – улица Саперно-Слободская – проспект Науки – бульвар Николая Михновского – улица Большая Васильковская – улица Загородняя – улица Антоновича.

Карта - кгга

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Напомним:

В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

С 12 декабря изменилась работа троллейбусного маршрута №12 и автобусного маршрута №2-М, соединяющего станции метро "Лыбидская" и "Теремки".

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Позже в КГГА уточнили, что на закрытом участке киевского метро планируют запустить "челночное движение" уже 13 декабря.