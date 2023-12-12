Сбой в работе "Киевстара" не повлияет на оповещение о воздушной тревоге в Киеве - КГГА
Вторник, 12 декабря 2023, 15:19 -
В КГГА отметили, что система оповещения о воздушной тревоге работает в обычном режиме, на ее работу не влияет сбой в работе мобильного оператора "Киевстар".
Об этом сообщила КГГА на своем канале в Telegram
Как отмечают, даже в случае отключения электроснабжения, модернизированная часть системы оповещения может работать автономно. В случае отключения не модернизированной части о тревоге будет оповещать полиция.
Напомним:
Реклама:
В мобильном операторе "Киевстар" подтвердили, что причиной масштабного сбоя в работе утром 12 декабря стала мощная хакерская атака, но заверили, что персональные данные клиентов в безопасности.
Гендиректор мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров заявил, что сроки восстановления работы сервисов оператора непонятны.
Реклама: