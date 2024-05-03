НБУ прогнозирует повышение налогов на 2,5% ВВП

Национальный банк Украины (НБУ) предвещает повышение налогов на 2,5% ВВП в горизонте 2024-2026 годов.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

"Прогнозный сценарий предполагает реализацию мероприятий по мобилизации дополнительных фискальных доходов на 2.5% ВВП на прогнозном горизонте для обеспечения безэмиссионного источника финансирования". - говорится в сообщении.

По прогнозу НБУ, это позволит поддерживать расходы значительными, в частности на восстановление и социальную поддержку, но и сократить дефицит бюджета с 20.7% ВВП в 2024 году до 7.5% ВВП в 2026 году.

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Напомним:

Национальный банк ухудшил оценку роста реального ВВП в 2024 году с 3,6% в предыдущем макропрогнозе до 3% и ухудшил ожидания роста в 2025 году на 0,2 п.п. до 5,6% и сохранил прогноз на 2026 год на уровне 4,5%.

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Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт до 13,5% с 26 апреля 2024 года.

Национальный банк Украины улучшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 году с 8,6% до 8,2%.