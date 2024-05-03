НБУ прогнозирует снижение безработицы до 14,2% в 2024 году

Национальный банк Украины прогнозирует, что уровень безработицы снизится до 14,2% в 2024 году и 10–12% в 2025–2026 годах.

Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ.

В отчете сказано, что уровень безработицы все еще будет превышать показатели до полномасштабного вторжения из-за изменений в структуре экономики, внешней и внутренней миграции, неравномерного по регионам и отраслям восстановления, а затем – усиления несоответствия потребностей работодателей и навыков работников.

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Напомним:

Международная организация труда (ILO) ожидает, что в этом году мировой уровень безработицы вырастет до 5,2%, главным образом - из-за роста безработицы в странах с развитой экономикой.