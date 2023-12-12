"Челночное" движение поездов между "Теремками" и "Демеевской": в КГГА обнародовали расписание
С 13 декабря между станциями метро "Теремки"-"Демеевская" с 13 декабря заработает "челночное" движение поездов. На этом участке по каждому из двух путей будет курсировать поезд с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челноком").
Об этом сообщили в КГГА.
Пассажиров призвали внимательно слушать объявления дежурных на станции, которые будут информировать о направлении движения поезда непосредственно на платформе.
"Работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции, чтобы избежать скоплений людей на платформах.
На станциях разместят навигационные материалы, где указан режим работы синей линии метро, а также график "челночного" движения поездов", - говорится в сообщении.
В КГГА напомнили, что все подземные станции продолжают круглосуточно работать в режиме укрытия.
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Напомним:
В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.
Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".
Позже сообщалось, что на закрытом участке киевского метро планируют запустить "челночное движение" уже 13 декабря.