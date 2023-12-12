"Челночное" движение поездов между "Теремками" и "Демеевской": в КГГА обнародовали расписание

С 13 декабря между станциями метро "Теремки"-"Демеевская" с 13 декабря заработает "челночное" движение поездов. На этом участке по каждому из двух путей будет курсировать поезд с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челноком").

Об этом сообщили в КГГА.

Пассажиров призвали внимательно слушать объявления дежурных на станции, которые будут информировать о направлении движения поезда непосредственно на платформе.

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"Работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции, чтобы избежать скоплений людей на платформах.

На станциях разместят навигационные материалы, где указан режим работы синей линии метро, а также график "челночного" движения поездов", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что все подземные станции продолжают круглосуточно работать в режиме укрытия.

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Напомним:

В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".

Позже сообщалось, что на закрытом участке киевского метро планируют запустить "челночное движение" уже 13 декабря.