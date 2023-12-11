В КГГА прокомментировали, когда заработают закрытые станции метро

На закрытом участке киевского метро планируют запустить "челночное движение" уже 13 декабря.

Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире телеканала "КИЕВ24".

В ночном режиме продолжается испытание "челночного движения" – транзитных поездов, которые будут курсировать от "Лыбидской" до "Демеевской".

Вскоре будет разработан детальный график их движения. Известно, что планируют запустить два поезда по двум путям с интервалом 15-30 минут.

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"Часть пассажиров перейдут на этот челночный поезд, и уменьшится нагрузка на автобусы. Мы тогда заберем какое-то количество наземного транспорта и перекинем людей в метро", – сказал Кандибор.

Он добавил, что от "Теремков" не все пассажиры едут до "Лыбедской", поэтому открытие других станций тоже повлияет на пассажиропоток наземного транспорта.

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Напомним:

В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".