Raiffeisen Bank летом начнет сокращать свой бизнес в России – глава RBI

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявил, что в третьем квартале 2024 года банковская группа начнет выполнять предписание Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России.

Об этом сообщают РБК и "Коммерсант".

"Есть ожидание, что имплементация начнется в третьем квартале, вряд ли раньше. Сейчас мы составляем план и анализируем, что возможно сделать и что придется сделать. Затем оценим, какой эффект это окажет на результаты (группы – ЭП) за год", – заявил Штробль в ходе конференц-звонка с аналитиками.

Глава группы также пояснил, что сокращение бизнеса в РФ подразумевает почти полную остановку кредитования — банк будет ждать погашения уже выданных ссуд и не выдавать новые "за несколькими исключениями".

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При этом Штробль отметил, что в RBI считают продажу российского бизнеса "самым быстрым и прозрачным" способом выхода с рынка. Он добавил, что за последние два года группа получила заявления о заинтересованности от многих российских и иностранных партнеров.

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Напомним:

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Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от сделки, связанной с Олегом Дерипаской, опасаясь негативной реакции со стороны Соединенных Штатов.







