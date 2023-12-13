У Києві запустили ще один автобусний маршрут замість метро на Теремки

ІЗ 13 грудня у Києві організували рух тимчасового автобусного маршруту від станції метро "Либідська" до станції метро "Деміївська".

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Маршрут курсуватиме за такою схемою: вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – проспект Голосіївський – проспект Науки – вулиця Саперно-Слобідська – проспект Науки – бульвар Миколи Міхновського – вулиця Велика Васильківська – вулиця Загородня – вулиця Антоновича.

карта - кмда

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Нагадаємо:

У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Із 12 грудня змінилася робота тролейбусного маршруту №12 та автобусного маршруту №2-М, який поєднує станції метро "Либідська" та "Теремки".

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Згодом у КМДА повідомили, що на закритій ділянці київського метро планують запустити "човниковий рух" вже 13 грудня. Також у КМДА оприлюднили розклад руху потягів.



