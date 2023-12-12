Из-за сбоя работы "Киевстар" в monobank возник ажиотаж за eSIM
Вторник, 12 декабря 2023, 13:54 -
Monobank продал уже 1000 eSim из-за сбоя у мобильного оператора "Киевстар".
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в своем телеграм-канале и в комментарии Forbes.ua.
"Огромная очередь", - отметил он.
По его словам, monobank оформил 1000 eSim в своем приложении. Из-за большого спроса этот сервис необанка "лег", в очереди на оформление eSim находится еще 5000 пользователей.
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"Желаю Киевстар поскорее преодолеть этот кризис", - отметил Гороховский.
Напоминаем:
Сбой в работе крупнейшего мобильного оператора Украины "Киевстар" вызвала хакерская атака на ядро сети.
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eSIM — это цифровая SIM-карта, которая позволяет активировать сотовый тариф оператора без необходимости использовать физическую SIM-карту.
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