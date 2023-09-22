Monobank запускает сервис программных РРО для физлиц-предпринимателей

Виртуальный Монобанк заявил о запуске сервиса программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) "check by mono" для физлиц-предпринимателей.

Об этом говорится в сообщении Универсал Банка, на базе которого работает Монобанк.

Стоимость одного кассового аппарата будет составлять 180 грн/мес. За каждую транзакцию с украинских карт комиссия составляет 1,3%, а с иностранных - 2%.

Отмечается. что "check by mono" дает возможность выдачи фискальных чеков, дистанционного управления, ведения системы учета товаров и услуг, а также отчетов и аналитики, а его интерфейс предусматривает вебкабинет и мобильное приложение.

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Пользователь сможет выбрать способ приема оплат: классический POS-терминал, tap to mono - терминал в смартфоне, QR-код или интернет-эквайринг.

Напоминаем:

Крупнейший на рынке ПриватБанк заявил о запуске ПРРО в конце ноября 2020 года. Плата за эту услугу входит в плату за эквайринг.

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Программное РРО в Украине разрешено применять с 1 августа 2020 года.

1 октября 2023 года в Украине возобновляются штрафы за работу без РРО.

Монобанк - мобильный банк без отделений, основанный в январе 2017 года. Работает под лицензией Универсал Банка, который входит в группу "ТАС" и на данный момент обслуживает более 7 млн клиентов.

Соучредителями банка выступили бывшие топ-менеджеры Приватбанка - Роман Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский.