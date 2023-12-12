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Через збій роботи "Київстар" у monobank виник ажіотаж на eSim

Вівторок, 12 грудня 2023, 13:54 - Лія Ільченко

Monobank продав уже 1000 eSim через збій у мобільного оператора "Київстар".

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі та в коментарі Forbes.ua.

"Величезна черга", - зазначив він.

За його словами, monobank оформив 1000 eSim у своєму додатку. Через великий попит цей сервіс необанку "ліг", у черзі на оформлення eSim перебуває ще 5000 користувачів.

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"Бажаю Київстар скоріше подолати цю кризу", - зазначив Гороховський.

Нагадуємо:

Збій у роботі найбільшого мобільного оператора України "Київстар" спричинила хакерська атака на ядро мережі.

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eSim - це цифрова SIM-картка, яка дає змогу активувати стільниковий тариф оператора без необхідності використовувати фізичну SIM-картку.

Monobank Київстар
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