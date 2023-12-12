Через збій роботи "Київстар" у monobank виник ажіотаж на eSim
Вівторок, 12 грудня 2023, 13:54 -
Monobank продав уже 1000 eSim через збій у мобільного оператора "Київстар".
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі та в коментарі Forbes.ua.
"Величезна черга", - зазначив він.
За його словами, monobank оформив 1000 eSim у своєму додатку. Через великий попит цей сервіс необанку "ліг", у черзі на оформлення eSim перебуває ще 5000 користувачів.
Реклама:
"Бажаю Київстар скоріше подолати цю кризу", - зазначив Гороховський.
Нагадуємо:
Збій у роботі найбільшого мобільного оператора України "Київстар" спричинила хакерська атака на ядро мережі.
Реклама:
eSim - це цифрова SIM-картка, яка дає змогу активувати стільниковий тариф оператора без необхідності використовувати фізичну SIM-картку.
Реклама: