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Сбой в "Киевстар" был вызван хакерской атакой - СМИ

Вторник, 12 декабря 2023, 12:01 - Анастасия Жарикова

Сбой в работе крупнейшего мобильного оператора Украины Киевстар вызвала хакерская атака на ядро сети.

Об этом сообщает dev.ua со ссылкой на источники компании.

"Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора Киевстар стала хакерская атака на ядро сети", - говорится в новости.

Также источники издания опровергли информацию, которую распространяют Telegram-каналы, о якобы обысках правоохранителей в офисе компании.

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Напоминаем:

Утром 12 декабря в сети Kyivstar произошел технический сбой. Поэтому могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентов.

Пользователи Киевстар утром 12 декабря не могут перейти на других операторов, поскольку сбой в сети оператора повлиял на национальный роуминг.

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