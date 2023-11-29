Основатели monobank закрывают деятельность проекта Koto в Великобритании

Основатели monobank до конца 2023 года закроют свой британский проект Koto, поскольку он не смог выйти на запланированные показатели.

Об этом рассказал соучредитель monobank Михаил Рогальский в интервью DOU.

По словам Рогальского, команда Fintech Band рассматривает Британию логичным местом для открытия проекта, ведь это не так далеко от Украины и это один из немногих рынков Европы, где есть кредитные карты, в том виде, как украинцы к ним привыкли.

Однако уже с самого начала возникли проблемы с получением лицензий.

Реклама:

"Это заняло два года вместо шести месяцев как говорили консультанты, а после запуска началась пандемия коронавируса, и рынок кредитования практически исчез", - объясняет Рогальский.

Кроме того, соучредитель monobank отметил, что компания на самом деле получила две лицензии, одну на открытие счетов, вторую - на выдачу кредитов. Соответственно, команда не могла использовать средства клиентов на кредитование.

В период пандемии коронавируса британцы начали получать финансовую помощь от государства, которой и закрывали свои кредиты и не брали новые.

Реклама:

"К тому же регулятор выпустил требование, по которому кредиторы не могли начислять проценты или пытаться взыскать кредит, который не обслуживается", - добавил Рогальский.

В 2021 году проект удалось вернуть к нормальной работе. Но уже тогда в команде поняли, что выбрали неправильную модель своего продукта.

"Мы полгода плакали, кололись, но продолжали есть кактус, и решили: хватит, сделаем кредитную карту", – сказал Рогальский.

Также пришлось переименовать проект в The Credit Thing, поскольку компания Koyo Loans имела претензии к названию Koto. До 24 февраля 2022 года дела у компании шли неплохо. The Credit Thing не удалось поднять новый раунд инвестиций, а в Британии начался кризис.

Соответственно, к осени прошлого года проект перестал расти.

"Мы не закрыли сразу компанию, предпринимали попытки найти партнеров. Но когда не получилось стартовать в Польше, решили, что надо закрывать", - добавил Рогальский Сейчас команда проекта планирует до конца декабря прекратить работу своих карточек.

Напомним:

Весной 2020 года проект мобильного банкинга в Великобритании от основателей Monobank - Koto выпустил первую банковскую карту.