Цены на нефть возобновляются после семи недель понижения

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После семи подряд недель снижение цены на нефть 11 декабря стало понемногу расти.

Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается, что цены на февральские фьючерсы марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,52 долл. до 76,36 долл. за баррель. Также январские фьючерсы на WTI подорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 0,41 долл. и составляли 71,64 долл. за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,89 долл. до 71,23 долл. за баррель.

В целом по итогам прошлой недели цена на Brent опустилась на 3,9%, на WTI – на 3,8%. Обе марки завершили в минусе седьмую неделю подряд, чего не было с 2018 года.

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"С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продолжение и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию", - говорится в сообщении

Участники нефтяного рынка также оценивают данные о том, что потребительские цены в Китае в ноябре снизились на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с ноября 2020 года.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за прошедшую неделю количество действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 503 единицы. Число газовых установок в это время увеличилось на три, до 119, самого высокого уровня с сентября.

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Экономическая правда.