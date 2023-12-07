Военно-морская база США Норфолк приняла танкер из Новороссийска - эксперты

Военно-морская база Норфолк - главная военно-морская база ВМС США на восточном побережье страны, 7 декабря приняла танкер, который прямым рейсом из Новороссийска, вероятно, доставил на объект 50 тыс тонн российских нефтепродуктов.

Об этом заявляют мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований" и BlackSeaNews.

"7 декабря 2023 в 02:40 танкер AVENCA, ИМО 9410002, привез 50 тыс тонн российских нефтепродуктов прямым рейсом из ... Новороссийска. А главный юмор - куда? А вот сюда - Военно-морская база Норфолк - главная военно-морская база Военно-морских сил США на восточном побережье страны, расположенная в юго-восточной части бухты Хэмптон-Роудс на выходе из Чесапикского залива к Атлантическому океану", - говорится в сообщении.

Как утверждают эксперты мониторинговой группы, танкер вышел из Новороссийска 13 ноября 2023 года. Судно принадлежит компании Ship manager/Commercial manager CHEMIKALIEN SEETRANSPORT GMBH Mattentwiete 1, 20457, которая зарегистрирована в Гамбурге, Германия.

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При этом, отмечают в мониторинговой группе, и США, и Германия являются участниками эмбарго против российского нефтяного экспорта, которое было введено 5 февраля 2023 года.

В свою очередь, Военно-морская база Норфолк - основной порт базирования четырех ударных авианосных групп США и кораблей, входящих в их состав.

База Норфолк обеспечивает расположение главных сил Командования сил флота, бывшего Атлантического флота, и объединяет соединения и подразделения военно-морского флота, корпуса морской пехоты и военно-морской авиации 2-го, 4-го и 6-го оперативных флотов ВМС США, которые имеют зоны оперативной ответственности в акваториях Атлантики, Средиземного моря и в Индийском океане.

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Это самая большая военно-морская база в мире и самая большая инсталляция ВМС США, где размещается 75 боевых кораблей, есть 14 пирсов и причалов, а также 134 самолета, 11 авиационных ангаров.

Обновлено.

Позже руководитель "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко уточнил - появилась информация, что на борту танкера по документам мог быть раствор UAN (карбамидо-аммиачной смеси), минерального удобрения, на которые формально санкции не распространяются.

"Мы продолжаем работу по уточнению груза. Тем более, что Новороссийский порт никогда не был специализированным на экспорте жидких удобрений танкерами (это была специализация балтийских портов). В Новороссийске только планируют построить такой терминал.

Мы - в отличие от экспертов и журналистов в западных странах - знаем, что для российской стороны подделать что-то в контрактах и любых других документах, сопровождающих груз, - это вовсе не проблема, а обычная практика. Особенно, когда пахнет жареным...", - добавил он.

Напоминаем:

В феврале Запад ввел практически полное эмбарго на российский нефтяной экспорт - главный источник доходов Кремля.

Эмбарго не затрагивает поставок России в третьи страны, поскольку на них действует потолок цен.

По оценкам IEA, из-за эмбарго Кремль должен был недосчитаться около одного триллиона долларов экспортных доходов к 2030 году, а доля России на мировом энергетическом рынке сократится до 13% с 20%. Потерянные для Кремля рынки займут США и страны Ближнего Востока.

В то же время, недавнее расследование Washington Post показало, что армия США через ряд посредников покупает топливо, которое производят из российской нефти.

6 декабря 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что месячные доходы России от нефти в этом году стали больше, чем до вторжения.

Не сработал и установленный Западом "потолок цен". Об этом, после анализа ситуации, 5 декабря 2023 года заявили в CREA (Центр исследований энергетики и чистого воздуха).

Причиной провала санкции в CREA назвали отсутствие должного контроля со стороны G7 и ЕС.

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