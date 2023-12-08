Цены на нефть выросли, но завершили неделю в минусе из-за опасений относительно спроса

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Цена нефти Brent 8 декабря подорожала до 75,19 долл за баррель, однако в целом цены завершают неделю в минусе из-за опасений снижения спроса.

Об этом сообщает enkorr.

Отмечается, что стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 75,19 долл за баррель, что на 1,14 долл выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Также фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на 0,99 долл до 70,33 долл за баррель.

"Как Brent, так и WTI подешевели в четверг по итогам шестой сессии подряд - это длительный период непрерывного снижения котировок с февраля. Цены находятся на минимумах с июня", - говорится в сообщении.

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Кроме того, фьючерсы завершают в минусе седьмую неделю подряд, с начала недели они потеряли около 5%.

Добавляется, что трейдеры сомневаются в том, что добровольные обязательства по сокращению добычи в первом квартале 2024 года, взятые на себя отдельными странами группы, будут соблюдаться в полной мере.

Экономическая правда.

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