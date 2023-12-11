Ціни на нафту відновлюються після семи тижнів зниження

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Після семи поспіль тижнів зниження ціни на нафту 11 грудня почали потроху зростати.

Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що ціни на лютневі ф'ючерси марки Brent здорожчали на лондонській біржі ICE Futures на 0,52 дол до 76,36 дол за барель. Також січневі ф'ючерси на WTI здорожчали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на 0,41 дол і становили 71,64 дол за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на 1,89 дол до 71,23 дол за барель.

Загалом за підсумками минулого тижня, ціна на Brent опустилася на 3,9%, на WTI – на 3,8%. Обидві марки завершили в мінусі сьомий тиждень поспіль, чого не було з 2018 року.

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"З кінця вересня нафта впала в ціні приблизно на 20%, навіть попри продовження й поглиблення добровільних скорочень видобутку нафти країнами ОПЕК+, включаючи РФ й Саудівську Аравію", – йдеться в повідомленні

Додається, що учасники нафтового ринку також оцінюють дані про те, що споживчі ціни у Китаї в листопаді знизилися на 0,5% у річному вираженні, максимальними темпами з листопада 2020 року.

За даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок, що діють, у США скоротилася на дві й становила 503 одиниці. Число газових установок тим часом збільшилося на три, до 119, найвищого рівня з вересня.

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Економічна правда.