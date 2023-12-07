Нефть дорожает после падения до самого низкого уровня за пять месяцев

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Цены на нефть марки Brent выросли 74,69 долл за баррель после падения накануне до минимумов с июля.

Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается, что цена на февральские фьючерсы нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 74,69 долл за баррель, что на 0,39 долл выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Кроме того, фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на 0,38 до, до 69,76 долл за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на 2,94 долл до 69,38 долл за баррель.

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Цены как на Brent, так и на WTI снизились по итогам пятой сессии подряд, опустившись до минимума с конца июня.

"Давление на рынок оказали еженедельные данные Министерства энергетики США, которые показали резкий рост запасов бензина в стране - на 5,42 млн баррелей. Резервы дистиллятов увеличились на 1,27 млн баррелей", - говорится в сообщении.

Кроме того, коммерческие запасы нефти сократились на прошлой неделе на 4,63 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. В то же время запасы на терминале в Кушинге, где хранят нефть, торгуемую на Nymex, увеличились на 1,9 млн баррелей.

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Добавляется, что негативом для нефтяного рынка также стала информация о первом за семь месяцев снижении Саудовской Аравией цены на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, - Arab Light. В январе этот сорт будет стоить на 3,5 долл за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как ранее разница составляла 4 долл.

Экономическая правда.