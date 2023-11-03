Программа "єВідновлення": правительство урегулировало вопрос использования компенсаций за уничтоженное имущество

Кабинет Министров во время заседания 3 ноября принял решение, которое позволит использование средств за уничтоженное имущество в рамках программы "єВідновлення".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии предусмотрено выделение 2,5 млрд. грн. на компенсационные сертификаты.

"Тысячи украинцев смогут приобрести новое жилье вместо того, что полностью уничтожили российские террористы.

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Мы даем справедливую компенсацию и одновременно стимулируем строительную отрасль нашей экономики", – отметил Шмыгаль.

Кроме этого, правительство продлило государственную программу обеспечения молодежи жильем до 2026 года, благодаря которой сотни молодых украинских семей будут иметь возможность получить льготные кредиты на собственное жилье.

"Благодаря этой программе в строительство жилья будет инвестировано более 1 миллиарда гривен, а это новые рабочие места, налоги, развитие общин", – отметил глава правительства.

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Программа предусматривает софинансирование со стороны местных бюджетов, и общины должны активно использовать эту возможность.

В правительстве ожидают, что местные власти гораздо активнее присоединятся, ведь как никто должен быть заинтересован в том, чтобы молодые семьи жили и работали именно в их общине.

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Компенсация за разрушенное жилье: кто может принять участие в программе и как она работает

Напоминаем:

В рамках программы "Восстановление" государство уже выплатило 1,5 миллиарда гривен компенсаций за поврежденное россиянами имущество.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о расширении возможностей программы "Восстановление" - отныне украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату компенсации.