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Виплата компенсацій за вже зроблені ремонти почнеться з 1 січня – Зеленський підписав закон

П'ятниця, 27 жовтня 2023, 17:40 - Олексій Павлиш
 
фото: укрінформ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про розширення можливостей програми "єВідновлення" - відтепер українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, зможуть претендувати на виплату компенсації.

Про це йдеться на сторінці відповідного законопроєкту №10063 на сайті Ради.

Закон Верховна Рада ухвалила 5 жовтня.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України пояснювали, що документом регулюється порядок виплати компенсацій українцям, чиє житло було пошкоджене, або зруйноване в результаті російської агресії. Йдеться про громадян, які робили ремонти власним коштом.

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При цьому виплати за новою формою компенсації почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року. Механізм буде таким самим як і по інших категоріях "єВідновлення":

  • подання заяви через "Дію";
  • розгляд заяви комісією;
  • визначення розміру виплати.

"При визначенні розміру компенсації комісії орієнтуються на акт первинного огляду пошкодженого житла, який проводиться після пошкодження житла та чек-лист з встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном", - пояснили в міністерстві.

Ознайомитися з ним можна за посиланням.

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Економічнв правда

Зеленський законодавство житло фінанси
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