Правительство одобрило план мероприятий по реализации программы ОЭСР для Украины

Правительственный портал

Кабинет министров во время заседания 3 ноября утвердил План мер по реализации Программы Организации экономического сотрудничества и развития для Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что членство Украины в ОЭСР – это маркер готовности к вступлению в ЕС и сигнал для иностранных компаний, что Украина является перспективным местом для инвестиций. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмигаль.

План мероприятий включает в себя 129 пунктов по разным сферам: от госрегулирования до развития науки и образования.

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"Речь о качественных, проверенных временем государственных политиках, которые помогут нам построить современное эффективное государство", - пояснил глава правительства.

ОЭСР является "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП и одной из лучших площадок аналитики и обмена опытом в вопросах реформ и государственных политик.

Напоминаем:

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В июне Украина заключила с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) соглашение о партнерстве, которое начало четырехлетнюю программу поддержки реформ и восстановления, а также поможет Киеву приблизиться к членству в организации и Европейском Союзе.

Экономическая правда