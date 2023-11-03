Правительство одобрило план мероприятий по реализации программы ОЭСР для Украины
Кабинет министров во время заседания 3 ноября утвердил План мер по реализации Программы Организации экономического сотрудничества и развития для Украины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что членство Украины в ОЭСР – это маркер готовности к вступлению в ЕС и сигнал для иностранных компаний, что Украина является перспективным местом для инвестиций. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмигаль.
План мероприятий включает в себя 129 пунктов по разным сферам: от госрегулирования до развития науки и образования.
"Речь о качественных, проверенных временем государственных политиках, которые помогут нам построить современное эффективное государство", - пояснил глава правительства.
ОЭСР является "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП и одной из лучших площадок аналитики и обмена опытом в вопросах реформ и государственных политик.
Напоминаем:
В июне Украина заключила с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) соглашение о партнерстве, которое начало четырехлетнюю программу поддержки реформ и восстановления, а также поможет Киеву приблизиться к членству в организации и Европейском Союзе.
Экономическая правда