Програма "єВідновлення": уряд врегулював питання використання компенсацій за знищене майно

Кабінет Міністрів під час засідання 3 листопада ухвалив рішення, яке дозволить використання коштів за знищене майно в межах програми "єВідновлення".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії передбачено виділення 2,5 млрд грн на компенсаційні сертифікати.

"Тисячі українців зможуть придбати нове житло взамін того, що повністю знищили російські терористи.

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Ми даємо справедливу компенсацію й одночасно стимулюємо будівельну галузь нашої економіки", — відзначив Шмигаль.

Крім цього, уряд продовжив державну програму забезпечення молоді житлом до 2026 року, завдяки якій сотні молодих українських родин матимуть можливість отримати пільгові кредити на власну оселю.

"Завдяки цій програмі у будівництво житла буде інвестовано більше 1 мільярда гривень, а це нові робочі місця, податки, розвиток громад", - зазначив глава уряду.

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Програма передбачає співфінансування з боку місцевих бюджетів, і громади мають активно використовувати цю можливість.

В уряді очікують, що місцева влада набагато активніше долучиться, адже як ніхто має бути зацікавлена у тому, щоб молоді родини жили та працювали саме в їхній громаді.

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Компенсація за зруйноване житло: хто може взяти участь у програмі та як вона працює

Нагадуємо:

У рамках програми "єВідновлення" держава вже виплатила 1,5 мільярда гривень компенсацій за пошкоджене росіянами майно.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про розширення можливостей програми "єВідновлення" - відтепер українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, зможуть претендувати на виплату компенсації.

Економічна правда