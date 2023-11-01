Во власти подготовили законопроект, сколько лет сохранять статус ВПЛ

Во власти идут дискуссии о том, сколько лет украинский гражданин может считаться внутриперемещенным лицом.

Об этом рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на Всеукраинском форуме советов внутриперемещенных лиц, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас есть проект закона, который мы разработали вместе с нашими организациями и депутатами. Там как раз стоит вопрос, который на сегодня еще не нашел свой конечный результат, - сколько лет лицо-гражданин Украины может считаться внутриперемещенным лицом. Это очень важный во всех измерениях вопрос", - сказала Верещук

Она отметила, что в Украине есть переселенцы с 2014 года, есть переселенцы после 24 февраля 2022 года, а также те, кто стал внутриперемещенным лицом уже дважды.

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По словам вице-премьера, на сегодня идет обсуждение, как для государства определить критерии, когда ВПЛ перестают быть переселенцами.

"Пока однозначного ответа нет. Мы дискутируем, например, как минимум 5 лет", - добавила она.

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Ранее Министерство социальной политики после проверки внутренне перемещенных лиц прекратило выплаты более 140 тысячам человек, которые не соответствовали критериям. Это уменьшило расходы государственного бюджета на 400 миллионов гривен в месяц.

В то же время, верификация показала, что почти 180 тыс. граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица.