Швеция выделит около 9 миллионов евро на инициативу Grain from Ukraine 

Шведское правительство выделит более 8,7 млн евро через Всемирную продовольственную программу на инициативу Grain From Ukraine.

Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в Х.

"Рад объявить, что Швеция предоставит еще 100 млн шведских крон на инициативы Grain From Ukraine через всемирную продовольственную программу. Украина продолжает делать свой вклад в глобальную продовольственную безопасность несмотря на то, что Россия продолжает свою агрессивную войну", - говорится в сообщении.

Pleased to announce that Sweden will provide another 100 million SEK to the #GrainfromUkraine initiative via @WFP. Ukraine continues to contribute to global food security, despite Russia’s continuing war of aggression.

