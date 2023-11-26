Швеция выделит около 9 миллионов евро на инициативу Grain from Ukraine 

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Шведское правительство выделит более 8,7 млн евро через Всемирную продовольственную программу на инициативу Grain From Ukraine.

Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в Х.

"Рад объявить, что Швеция предоставит еще 100 млн шведских крон на инициативы Grain From Ukraine через всемирную продовольственную программу. Украина продолжает делать свой вклад в глобальную продовольственную безопасность несмотря на то, что Россия продолжает свою агрессивную войну", - говорится в сообщении.

Pleased to announce that Sweden will provide another 100 million SEK to the #GrainfromUkraine initiative via @WFP. Ukraine continues to contribute to global food security, despite Russia’s continuing war of aggression. Реклама: November 26, 2023

Напомним:

Европейская комиссия выделит 50 млн евро для восстановления украинской портовой инфраструктуры, которая подверглась разрушениям в результате российских ударов.

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В рамках инициативы Grain from Ukraine Литва до конца этого года выделит 2 млн евро и готова повысить транзитные способности своих портов для украинского экспорта.

Украина получит военные корабли от партнеров для защиты судов, перевозящих зерно, в Черном море.