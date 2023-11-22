Рада поддержала санкции против российской и белорусской оборонных сфер на 50 лет
Верховная Рада поддержала президентское постановление №10271, предлагающее секторальные санкции против России и Беларуси в оборонно-промышленной сфере на 50 лет.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Постановление поддержали 304 депутата. Автором постановления выступил президент Владимир Зеленский на основе решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 ноября 2023 года.
Президент предлагает ввести следующие санкции:
- запретить операции с товарами и услугами с резидентами РФ и Беларуси, в том числе проводимые через граждан других государств;
- приостановить выполнение экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов РФ и Беларуси по операциям с товарами военного назначения и двойного использования;
- запретить передавать резидентам России и Беларуси технологии, права на объекты права интеллектуальной собственности;
- не регистрировать и не аккредитовать организации коллективного управления, учредителями которых являются резиденты России и Беларуси;
- прекратить действие совместных проектов и промышленных программ в области безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты России и Беларуси по поводу товаров военного назначения и двойного использования.
Напомним:
В августе Совет ЕС принял санкции против Беларуси, вводимые за ее поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Согласно принятым мерам, будет расширен запрет на экспорт в Беларусь ряда критических товаров и технологий, которые способствуют укреплению военного и технологического потенциала Беларуси.