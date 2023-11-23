Зеленский ввел в действие санкции против более 300 компаний и физлиц из РФ и других стран

фото: укринформ

Президент Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение СНБО от 23 ноября о применении экономических санкций против ряда россиян и российских компаний.

Об этом говорится в указах № 772 и № 773 от 23 ноября.

Так, согласно указу №773, пятилетние санкции вводятся против ряда российских энергетических компаний - "Вологодская областная энергетическая компания", "Омскэлектро", "Россети Ленэнерго", "Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети".

Также в списке - "Московская энергетическая дирекция", "Салехардэнерго", "ЛОЭСКЭлектрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области", "Волгоградоблэлектро", "Московская областная энергосетевая компания", "Россети Кубань" и другие.

Реклама:

Кроме этого, санкции ввели против "Шахта имени А.Ф. Засядько" так называемой "ДНР", "Союзэнергоиндустрия", "Союзэнергопроект" и др.

Этим же указом санкции сроком на 10 лет вводятся против 87 физлиц, среди которых - граждане Украины и РФ. Полный перечень - по ссылке.

Указом №772 санкции сроком на 10 лет вводятся в отношении граждан РФ, Кипра, Швейцарии, Великобритании, Узбекистана и Беларуси. Полный список - по ссылке.

Реклама:

Также в перечне - ряд компаний из ОАЭ, РФ, Узбекистана, Кипра, Турции, Китая, Мальты. Полный перечень - по ссылке. Против них ввели санкции на 10 лет.

Санкции, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

В частности, в санкционных списках - экс-секретарь СНБО Владимир Сивкович, который сейчас находится в РФ, а также - обвиняемый в катастрофе авиалайнера "Малазийских авиалиний" рейса МН17 Леонид Харченко.

Также в перечне - топ-менеджеры группы компаний USM российского олигарха Алишера Усманова - Назим Эфендиев, Вахтанг Кочаров и Валерий Казикаев, и сын жены Усманова Ирины Винер - Натана Винер.

Кроме этого, в списках, в частности, экс-руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс и командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин.

Экономическая правда