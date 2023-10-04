"Теневой флот" РФ. Кто и как помогает россиянам продавать нефть и нефтепродукты?

Після 24 лютого 2022 року західні держави запровадили санкції проти РФ аби Кремль мав менше можливостей фінансувати агресивну війну в Україні.

У грудні Євросоюз та Велика Британія заборонили імпорт російської нафти морем, а за два місяці набули чинності обмеження на нафтопродукти. Тоді ж запровадили механізм, який обмежує морські перевезення цих енергоносіїв вище встановленої ціни.

Останнє мало на меті зниження доходів РФ від експорту нафти та одночасно стабілізацію світових цін на пальне. Рішенням більшості країн була визначена стеля в 60 дол за барель нафти чи нафтопродуктів.

Ті, хто купує російську сировину дорожче встановленої межі, мали позбавлятися доступу до ключових послуг, що надаються компаніями цивілізованого світу. До них належать міжнародно визнане страхування суден, а також можливість використовувати європейський танкерний флот, включаючи судна, що належать Греції та Кіпру.

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Аналіз Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) показав, що на початку санкції разом із граничними цінами зменшили щоденні доходи РФ на 160 млн євро. Аби зменшити втрати, росіяни вирішили підтримувати необхідні обсяги експорту нафти та нафтопродуктів за допомогою "тіньових" танкерів. Та чи вдається їм це?

Чи існує "тіньовий флот" РФ?

"Тіньовими" визначаються судна, які зареєстровані в країнах, що не приєдналися до санкцій проти Кремля, і які перевозять російську нафту на міжнародні ринки. Вираз "тіньові танкери" використовується в широкому розумінні, щоб визначити кораблі, які РФ може залучати для обходу санкцій.

Торік, із запровадженням санкцій проти російської нафти і нафтопродуктів, "тіньові" танкери зосередилися на транспортуванні цих енергоносіїв з РФ, і лише мала частина обслуговувала інших постачальників.

Історії про "тіньовий флот" РФ часто згадують ЗМІ. Але як свідчить аналіз структури перевезень російської нафти, не існує єдиного суб'єкта, що керує цим флотом. Насправді, ці танкери експлуатують окремі нафтотрейдери та посередники. І вони намагаються отримати у власність більше суден, що не зареєстровані в країнах, які ведуть активну санкційну політику проти агресора.

На практиці мова йде про старі танкери, в яких вичерпався термін експлуатації та які не мають міжнародно визнаного морського страхування захисту та відшкодування.

Із запровадженням санкцій такі судна все більше використовуються Кремлем. З усього пулу танкерів, які можна віднести до категорії "тіньових", 89% рейсів пов'язані з перевезенням російських нафтопродуктів, і лише 11% припадають на інші країни.

Державна судноплавна компанія РФ – "Совкомфлот" контролює лише 30% "тіньових" танкерів, а решта підпорядковується масі опортуністичних трейдерів, охочих лише до швидких прибутків.

Зростання кількості "тіньових" танкерів

До 24 лютого 2022 року лише 13% нафти, що відправлялась з російських портів, перевозили "тіньові" танкери. На липень 2023 року ця цифра зросла до 42%.

Важливо й те, що після запровадження санкцій ці судна стали виконувати більшу кількість рейсів у порівнянні з тими танкерами, чиї власники дотримуються політики обмеження цін. Тобто, частка тіньового ринку в структурі морського експорту Росією нафти, переважає ту, яку можна вважати "білою".

Що стосується нафтопродуктів, то тут роль "тіньових" танкерів дещо менша, ніж із сирою нафтою. До початку великої війни такими кораблями транспортувалося 10% російського пального, а станом на липень 2023 року ця цифра становила 35%.

В абсолютних цифрах ситуація виглядає наступним чином. У 2021 році для транспортування з РФ нафти було задіяно 51 "тіньовий" танкер. До кінця 2022 року їх кількість зросла до 103 суден, а за підсумками першого півріччя 2023 року – до 146 одиниць.

Що стосується перевезення нафтопродуктів, яке здійснюється суднами меншого розміру, то їх кількість теж зросла, але на так суттєво. У 2021 році таких було 154, у 2022-му – 183, а на кінець червня 2023-го – 223.

Методи обходу санкцій

Росія намагається наймати всі доступні танкери зі світового "тіньового" флоту, в тому числі ті, що свого часу перевозили іранську нафту. Але численні сторонні власники таких суден неохоче надають росіянам свої кораблі в постійне користування чи в оренду.

Через це доступні росіянам кораблі вони використовують по максимуму. Після введення в дію санкцій на імпорт нафти в грудні 2022-го кількість рейсів "тіньових" танкерів зросла до липня 2023 року на 82%, в середньому до 60 рейсів на місяць. Обсяги перевезень збільшились на 78%, до 6,4 млн тонн на місяць.

Попри всі намагання Росії залучити максимальну кількість "тіньових" танкерів та збільшити частоту їхніх рейсів, потужностей все одно не вистачає. Тому трейдери вдаються до схем поставок, коли нафта з РФ переливається з одних суден на інші (ship-to-ship transfers, STS), в тому числі з реєстрацією в західних країнах.

Змішування та приховування походження частини нафти в кінцевому порті призначення дозволяє трейдерам продавати її за вищими цінами, ніж встановлено санкційними обмеженнями.

Результати спостереження в Середземному морі, зокрема у Лаконській затоці, поблизу територіальних вод Греції та біля узбережжя Мальти виявило в період з 30 липня по 23 вересня 33 STS-операції та, відповідно, 66 суден що брали участь в перевалці російської нафти.

З них 52 кораблі мають вік 15 років і 43 судна не мають західного страхування. Це загрожує розливами нафти та аваріями з потенційно катастрофічними наслідками для довкілля, але ЄС досі закривало на це очі. Ризики посилюються тим, що такі судна часто відключають системи автоматичної ідентифікації (AIS), щоб приховати свої пересування та участь у STS-операціях.

Наразі все що є у РФ – ефемерна зграя опортуністичних трейдерів зі старими танкерами без страховки, які будують складні схеми з переливанням нафти в морі. Ця система не надійна та може бути демонтована більш жорстким застосуванням санкцій з боку G7 та союзників України.

Для цього можна використати той факт, що сьогодні російська нафта перевозиться або з дотриманням міжнародних норм та стандартів безпеки та зі страховкою – на танкерах країн санкційної коаліції, або без страхування та з величезними ризиками. Попри спекуляції, в Кремля немає третього варіанту.

Щоб Росія організувала і забезпечила власне морське страхування суден потрібні величезні обсяги фінансування. З точки зору управління ризиками потенційно катастрофічних розливів нафти, міжнародні трейдери хочуть бути впевненими, що страховка забезпечує повний захист. А надати страхове покриття на рівні із західними компаніями росіяни не можуть.

Нарощування експорту нафти і нафтопродуктів з РФ обмежується тим, що практично всі "тіньові" танкери й так зайняті. А змінити країну реєстрації та/або страхування судна на країну, яка не підпадає під санкції не просто. Все це підкреслює важливість санкцій з боку країн що все контролюють більшу частину морських перевезень та їх страхування.

Логістика експорту російської нафти

До початку великої війни найкоротший час доставки російської нафти з Арктичних портів до країн ЄС становив 11 днів. Після вторгнення термін збільшився до 28 днів, а після введення санкцій – до 35 днів.

Вторгнення в Україну ще більше вплинуло на рейси з російських портів в Балтійському морі. До конфлікту середній термін доставки нафти з них до покупця становив 13 днів, але з вторгненням збільшився до 40 днів. Все через те, що сировину почали перенаправляти з країн ЄС до Індії.

Час доставки з російських чорноморських портів становив в середньому 15 днів, але після 24 лютого 2022 року і з запровадженням санкцій збільшився до 30 днів та 25 днів, відповідно.

Збільшення часу поставок російської нафти спричинене головним чином переорієнтацією на ринки Азії, особливо Індії, Китаю, Туреччини, ОАЕ і Єгипту, через ембарго з боку ЄС та цінове обмеження G7. На початку року Індія та Китай стали основними покупцями російської нафти, яку перевозять "тіньові" танкери. Ці країни отримали вигоду від зниження цін на російську нафту і збільшили імпорт.

Значна частина російської нафти транспортується з портів Балтійського та Тихоокеанського регіонів. З грудня 2022 року до липня 2023 року "тіньові" танкери перевезли близько 23 млн тонн сирої нафти з Тихоокеанських портів РФ, а з портів в Балтійському морі – 21 млн тонн.

З далекосхідного порту Козьмино нафта сорту ESPO експортується до Китаю за цінами, що перевищують санкційні обмеження. У першому кварталі 2023 року понад 95% експорту з цього порту відправлялось за ціною вище 60 дол за барель. В порушення санкцій танкери, що належать власникам з країн санкційної коаліції або мають міжнародну страховку, продовжують транспортувати російську нафту без дотримання цінового ліміту.

Після введення санкцій логістичні схеми стали складнішими. Велика частина нафтопродуктів, які транспортувалися "тіньовими" танкерами, перевантажувалася з судна на судно у внутрішніх водах РФ. Це обумовлено тим, що таким чином судам не потрібно було входити до російських портів. Маршрути торгівлі нафтою зазнали значних змін.

Загалом, 29% вантажів нафтопродуктів направлялися до Туреччини, 9% – до територіальних вод країн, які обмежують ціни, де проводилася перевалка з судна на судно, а 8% йшли до Китаю та 6% – до Бразилії. Такий різноманітний напрямок поставок вказує на еволюцію та складнощі торгівлі російською нафтою через санкції.

Танкери що перевозять російську нафту також можуть стикатися із затримками в критичних проходах, таких як Босфор і Суецький канал, а також в Датських протоках.

Що можна зробити?

Союзникам слід зробити більше, щоб позбавити Путіна можливості фінансувати війну проти України, продаючи нафту на світових ринках без цінових обмежень. Збільшенню кількості "тіньових" танкерів слід запобігти, обмеживши продаж суден тим власникам, які не дотримуються санкцій.

Експерти також рекомендують заборонити надання всіх видів страхування та інших послуг усім суднам, які підпадають під наступні умови: судно перевозить російську сиру нафту або нафтопродукти; власник судна або керуюча компанія змінилися після 24 лютого 2022 року; судновласник не підтвердив, що джерело коштів для закупівлі не пов'язане з Росією.

Держави санкційної коаліції можуть скористатися правом на заборону руху "тіньових" танкерів через свої територіальні води і залишити таку можливість лише тим суднам, що перевозять російську нафту з дотриманням цінового обмеження та мають надійну страховку.

Для цього було б достатньо запровадити обов’язкове страхування від західних страхових компаній як умову для проходу через Данські протоки в Балтиці та інші ключові точки морських маршрутів, що пролягають через територіальні води країн санкційної коаліції, а також застосувати аналогічну умову для доступу до своїх портів.

Наразі з боку посадовців США та Великобританії лунають заяви про необхідність перегляду санкційної політики щодо російської нафти, бо цінове обмеження не діє, а російська нафта продається за цінами значно вищими 60 дол за барель.

Щоб зменшити ризик зловживань та ухилення від цінових обмежень, необхідно посилити моніторинг і контроль за дотриманням санкційної політики. Далі варто вжити кроків для посилення санкцій проти тих, хто фінансує та сприяє російському експорту нафти.

Коли ці умови будуть виконані та можливості для використання РФ "тіньових" танкерів перекриті, країни G7 можуть взяти російський експорт нафти в тісні лещата впровадивши регулярний перегляд цінового обмеження, як пропонувалося в грудні 2022 року.

Ісаак Леві, керівник аналітичної групи Європа-Росія, Центр Дослідження Енергетики та Чистого Повітря (CREA)

Максим Гардус та Олег Савицький, Razom We Stand