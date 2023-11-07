GPT-4 Turbo, кастомные GPT и GPT Store: OpenAI провела свою первую конференцию

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Компания OpenAI провела свою первую конференцию OpenAI DevDay, где представила GPT-4 Turbo, кастомные GPT и открытие GPT Store.

Об этом сообщает TechCrunch.

Конференцию OpenAI DevDay провел CEO компании Сэм Альтман и рассказал, что около 100 млн человек еженедельно используют ChatGPT, а 2 млн разработчиков создают решения с помощью ее API ChatGPT и Whisper OpenAI.

Также Альтман представил GPT-4 Turbo, которая будет в двух версиях: первая - только для текста и вторая - для текста и изображений. Новая модель базируется на данных апрель 2023 года и может "видеть" больше данных с контекстным окном на 128 тыс токенов, что эквивалентно более чем 300 страницам текста в одном запросе.

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Кроме того, GPT-4 Turbo дешевле в использовании, поскольку цена входных 1000 токенов (около 750 слов) составит 0,01 долл. Для сравнения, в GPT-4 эта стоимость составляла 0,03 долл.

Одним из главных нововведений OpenAI стала платформа для создания собственных версий ChatGPT. Соответственно, пользователи с платной подпиской ChatGPT Plus смогут создавать собственные GPT - специализированные версии чат-ботов, которые настроены для выполнения конкретного круга задач.

Для создания GPT не нужно знать программирование, поскольку это будет происходить в диалоге, как при обычной работе с чат-ботом. Поэтому созданные GPT можно будет использовать в личных целях или выложить в открытый доступ.

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OpenAI планирует запустить магазин приложений GPT Store для кастомных чат-ботов, а чуть позже - включить монетизацию, чтобы разработчики GPT могли получать за них деньги.

Экономическая правда.