Миллиардер Балмер, который начинал помощником Билла Гейтса, вошел в топ-5 мировых богачей

Стив Балмер фото: cnn

Миллиардер Стив Балмер, который начинал свою карьеру как помощник сооснователя Microsoft Билла Гейтса, стал пятым самым богатым человеком в мире.

Об этом пишет CNN со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

При этом Балмер лишь на одну позицию отстает от Гейтса.

"Стив Балмер, который присоединился к Microsoft 24-м работником в 1980 году, за последний год увеличил свое состояние до 117 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Bloomberg. Этот показатель лишь на 5 миллиардов долларов меньше оценочной стоимости состояния Гейтса в 122 миллиарда долларов.

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Миллиарды Балмера ставят его на пятое место в рейтинге богачей, а его состояние с начала года выросло более чем на 30 миллиардов долларов. Впереди Балмера только Илон Маск, Бернар Арно, Джефф Безос и Билл Гейтс. А замыкают топ-10 за Балмером Ларри Эллисон, Уоррен Баффет, Ларри Пейдж, Марк Цукерберг и Сергей Брин. Балмер уникален среди когорты топ-10 тем, что он единственный, кто не является основателем крупной бизнес-империи", - пишет CNN.

Отмечается, что Балмер учился в Гарвардском университете, где и познакомился с Гейтсом. В то время как Гейтс бросил учебу, чтобы основать Microsoft, Балмер окончил университет в 1977 году, получив степени по прикладной математике и экономике.

Балмер начал свою карьеру в Microsoft в качестве помощника президента, хотя его роль в то время была больше похожа на роль бизнес-менеджера быстрорастущего производителя программного обеспечения. Он поднялся по карьерной лестнице и в конце концов стал президентом, а затем генеральным директором компании, сменив на этом посту Гейтса.

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Балмер покинул пост генерального директора в 2014 году, в том же году, когда он купил баскетбольную команду NBA "Лос-Анджелес Клипперс".

Значительная часть состояния Балмера остается связанной с акциями Microsoft. По оценкам Bloomberg, Балмер владеет примерно 4% акций компании. Только в 2023 году акции Microsoft выросли примерно на 40%, в значительной степени благодаря росту в технологическом секторе, вызванному развитием искусственного интеллекта.

Экономическая правда