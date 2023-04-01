Корифей Кремниевой долины: история "отца" ChatGPT Сема Альтмана

Розробка компанії OpenAI – чатбот ChatGPT – вже зробила революцію в дослідженні штучного інтелекту. Менш ніж через два місяці після офіційного запуску кількість його користувачів перетнула позначку в 100 мільйонів, а компанія вже починає запускати платну підписку.

Керівником OpenAI та куратором розробки ChatGPT є 37-річний IT-підприємець, експрезидент відомого бізнес-інкубатора для стартапів Y Combinator Сем Альтман.

Як "вундеркінд Альтман" зумів заробити 5 млн дол на провальному проєкті, чому його порівнюють зі Стівом Джобсом і в що він інвестує?

Перші кроки у програмуванні та "втеча" зі Стенфорда

Майбутній президент Y Combinator та співзасновник OpenAI Сем Альтман народився у 1985 році у Сент-Луїсі (штат Міссурі) у єврейській родині: його батько був забудовником, а мати – дерматологом. Згодом, після здобуття Семом слави, батьки розповідали, що у дитинстві син був допитливий та надзвичайно балакучий.

Сам підприємець згадував, що його дитинство змінилось у 8-річному віці, коли батьки подарували йому перший комп’ютер. "Майже 22 роки тому мої батьки подарували мені це (комп’ютер – ЕП). І це змінило все. Люблю вас, мамо і тату!", – написав у 2015 році в Twitter Альтман.

Саме на своєму першому персональному комп'ютері (ПК) юний Сем навчився програмувати в BASIC (проста в користуванні мова програмування для початківців) та захопився математикою.

Перший комп’ютер Альтмана, на якому той навчився програмувати Twitter Альтмана

Студентська газета Школи Джона Берроуза, де "майбутній революціонер сфери AI" навчався, писала, що той вчився добре, проте, за його ж словами, не робив нічого особливого.

"Я, як і всі, тоді поза школою займався типовими для підлітків того часу справами, просто "зависаючи" у комп'ютерних іграх. Як на мене, я не займався нічим надзвичайним.

Насправді я шкодую, ще не почав робити бізнес ще в школі, як багато моїх однокласників. Що мені допомогло досягти успіху? Певно, те, що я знав потроху про багато речей", – розповідав випускник школи на зустрічі з учнями у 2017-му році.

Його викладачі пригадують, що ще в школі почали проявлятись лідерські здібності Сема. "Він був як офіційним, так і неофіційним лідером. Був капітаном команди з водного поло, редактором шкільного журналу, а згодом, зробивши камінг-аут, заснував у школі Альянс геїв і гетеросексуалів, відстоюючи права сексуальних меншин", – розповідали вони.

Закінчивши школу, Сем вступив до Стенфордського університету, аби вивчати комп’ютерні науки. Він, як і його друзі, готувався до роботи у сфері інвестицій, переконуючи себе, що працювати інвестбанкіром – престижно.

Згодом Альтман зрозумів, що класична кар’єра "білих комірців" йому не підходить. Тоді ж він задумався про "втечу" зі Стенфорда.

Зрештою, 19-річний Сем у 2005 році пішов з університету, аби розвивати свій перший стартап Loopt – мобільний додаток для соцмереж, де користувачі могли бачити місцезнаходження своїх друзів.

Стартап Loopt – провал, що став трампліном

Сем згадував, що ідея для Loopt виникла тоді, коли він вийшов із класу в Стенфорді і задумався: "Де всі мої друзі?".

Альтман загорівся планом створити карту на смартфоні, на якій були б позначені друзі та інші цікаві користувачі, готові до спілкування, на той час навіть не думаючи про рентабельність стартапу. Так з’явився додаток Radiate, який згодом перейменували у Loopt.

Як писав New Yorker, Альтману вдалося добитися зустрічі з мобільними операторами США, що дозволило почати з ними співпрацю на підтримку його сервісу. Тоді ж, у 2005-му, Сем вразив венчурного інвестора Пола Грема, який якраз запустив бізнес-інкубатор для підтримки мікростартапів – Y Combinator.

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Саме від Y Combinator Loopt отримав перше серйозне фінансування, а Грем настільки захопився амбіціями і талантом Альтмана, що у 2009-му, включив його до свого топ-5 найцікавіших стартаперів поряд із засновником Apple Стівом Джобсом та співзасновниками Google Ларрі Пейджом, Сєргієм Бріном та Полом Бакхайтом.

"Чесно кажучи, Сем, поряд зі Стівом Джобсом, засновник, на якого я найчастіше посилаюся, коли консультую стартапи. Коли йдеться про дизайн, я запитую: "Що б зробив Стів?", але коли йдеться про стратегію чи амбіції, я запитую: "Що б зробив Сем?".

Він із людей з такою силою волі, які отримують все, що захочуть", – писав Грем. У 2011-му, він запросив Сема в Y Combinator на посаду партнера за сумісництвом.

Loopt заручившись підтримкою Y Combinator, залучив понад 30 млн дол венчурного фінансування, а його вартість зросла до 175 млн дол.

Зазвичай інвестори, вкладаючи немалі гроші у ще "сирі", але дуже перспективні проєкти, очікують їх швидкого росту. Однак Loopt так і не вдалось залучити таку кількість користувачів, яка змогла б відбити інвестиції та згенерувати кошти для подальшого розвитку.

"Ми занадто оптимістично вважали, що місце розташування може стати надзвичайно важливим. Натомість песимістичне бачення полягало в тому, що люди брехатимуть про своє перебування та просто споживатимуть контент – саме це зрештою і сталося", – згодом пояснив причину провалу Сем.

Зрештою йому не залишилось нічого іншого, як погодитись на пропозицію компанії Green Dot Corporation, яка у 2012 році викупила Loopt за 43 млн дол.

Заробивши на угоді майже 5 млн дол, Альтман інвестував частину грошей у низку стартапів-початківців на Y Combinator і взяв річну паузу, аби подорожувати світом, вивчати нові технології перед запуском нового бізнесу. Тоді ж він запустив власний блог із порадами для стартаперів.

Y Combinator: амбітні цілі і звання найкращого молодого інвестора

Коли Пол Грем, якому у 2014-му виповнилось 50 років, задумався над тим, аби передати справи "комусь більш енергійному", то одразу згадав про "вундеркінда Альтмана", котрий вразив його умінням вести переговори, укладати угоди та мислити стратегічно. Більше того Сем був єдиним кандидатом на посаду.

"Якщо і існує архетип Y Combinator, то це Альтман: молодий чувак-програміст, який кинув Стенфорд, щоб запустити стартап Loopt. Він не приніс йому багато коштів, але врешті-решт був проданий за понад 40 мільйонів доларів.

Резюме Сема, можливо, не таке вже й велике, але його колеги та наставники вважають його вундеркіндом. Він від природи спокійний, впевнений і переконливий у будь-якій розмові", – писав тоді Vox.

До приходу Альтмана Y Combinator випустив 630 компаній зі своїх дворічних програм підтримки, у тому числі три, які оцінюються в мільярди доларів: Dropbox, Airbnb і Stripe.

Очоливши у лютому 2014-го бізнес-інкубатор, Сем одразу поставив собі й підлеглим амбітну мету – фінансувати по 1000 стартапів на рік.

Він збільшив розмір фінансування компаній до 120 тис дол в обмін на 7% акцій. Тоді ж він створив 700-мільйонний фонд YC Continuity, аби інвестувати в успішні стартапи на наступних стадіях їхнього розвитку, і запустив програму YC Fellowship з надання найбільш раннім стартапам, які мають лише ідею або прототип, "мінімальних" 20-тисячних грошових грантів і навчання.

Допомагаючи стартапам масштабуватися, Сем і сам інвестував у них. Зокрема, він на різних етапах їх розвитку вкладався в Airbnb, Stripe, Reddit, Asana та Pinterest. Крім цього, у жовтні 2015 року, він оголосив про створення некомерційної дослідницької лабораторії Y Combinator Research та пожертвував їй 10 млн дол.

Стрімкий старт у Y Combinator не залишився непоміченим: за підсумками 2015 року американський Forbes назвав Сема найкращим венчурним інвестором у віці до 30 років.

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"Рішучість – це те, що ми шукаємо найбільше. Виявляється, це навіть важливіше, ніж бути розумним", – таку цитату Альтмана Forbes помістив на обкладинку свого спецвипуску.

Згодом Альтман розширив сфери інвестування Y Combinator, зробивши акцент, зокрема, на ядерній енергетиці і біотехнологіях. Серед значних персональних інвестицій – 375 млн дол у стартап Helion, що займається ядерним синтезом.

Загалом, за 4 роки Сем збільшив масштаби "бізнес-інкубатора" у 2,5 раза. У 2018 році Y Combinator профінансував 250 стартапів, а загальна ринкова вартість 1867 компаній, яким він допоміг, перетнула позначку в 100 млрд дол.

Альтмана назвали "корифеєм Кремнієвої долини", а сам він почав дедалі частіше виступати з лекціями, в яких давав поради молодим стартаперам.

"Чому стартап перемагає корпорації? В корпорації одна відповідь "Ні" одного з керівників вбиває ідею. А в стартапі ні. Їм плювати на ваше "Ні". Вони можуть йти вперед до моменту, поки хтось не скаже "Так", – розповідав Сем про те, у чому перевага стартапів над консервативними корпораціями.

Зрештою, у 2019 році він пішов з керівної посади в Y Combinator, аби розвивати нову "іграшку" – уже відому на весь світ компанію OpenAI.

Успіх в OpenAI та відмова Ілону Маску

Сем став гендиректором OpenAI після відходу з Y Combinator, але штучним інтелектом (ШІ) зацікавився раніше – у 2012-му. Сама OpenAI з’явилась у 2015-му як некомерційна організація для контролю над розвитком ШІ, оскільки Альтман, як і гендиректор Tesla Ілон Маск, непокоїлись, що незабаром може з'явитися технологія, яка відтворить роботу людського мозку.

"У результаті люди можуть опинитися в тотальному підпорядкуванні у корпорації, що володіє "супер-мозком", або в уряду, а то й зовсім стати непотрібною ланкою – "домашньою твариною" штучного інтелекту", – говорив підприємець.

Утім за заявами про "благі наміри" був і бізнес-інтерес. В той час великі корпорації – Amazon, Google, Facebook, Microsoft та IBM – об'єдналися, щоб прискорити дослідження в галузі штучного інтелекту. Тож Маск і Альтман відчули потенційну прибутковість нової розробки та правильний момент входу в сектор ШІ, а заяви про "супер-мозок", за словами їх критиків, лише підігрівали інтерес до нової сфери.

Окрім Сема й Маска, серед засновників організації також інші відомі діячі Кремнієвої долини – Грег Брокман, Рід Гоффман, Пітер Тіль та інші.

Як нещодавно з’ясувалось у 2018 році Маск хотів отримати прямий контроль над розробником ChatGPT, проте його пропозицію відхилили інші співзасновники, у тому числі Альтман та Гоффман. Після цього Маск вийшов з ради директорів OpenAI нібито через конфлікт інтересів з його роботою в Tesla.

При цьому, як стверджує видання Semafor, гендиректор Tesla відмовився від обіцянки надати OpenAI 1 млрд дол фінансування, виділивши лише 100 млн дол.

Це рішення Маска тоді створило серйозну проблему, оскільки розробка великомасштабних моделей ШІ, як-от генератор зображень DALL-E і текстовий генеративний ШІ GPT, вимагала величезних коштів.

Тому OpenAI була змушена оголосити про створення нової організації для фінансування своїх досліджень і дуже швидко отримала мільярдні інвестиції та ресурси від Microsoft, яка також забезпечила ексклюзивні ліцензії на використання технологій OpenAI у своїх продуктах.

При цьому, за словами Маска, він дозволив, аби система навчалася на даних Twitter, проте після успіху чат-боту "поки що" призупинив доступ.

Тоді ж, у 2019-му, в OpenAI анонсували запуск генератора текстів GPT, доступ до якого відкрили через рік. А вже на початку 2023-го широкої популярності набув чатбот ChatGPT, який актуалізував дискусії щодо ШІ й запустив так звану "гонку чатботів".

"Я зайнявся цією справою, бо вважав, що вона матиме успіх. Щоправда, мене вразив масштаб нашого успіху. Але я сподівався, що людям сподобається наш проєкт", – розповів Сем.

Його образ "вундеркінда" та "революційної розробки" дещо псує розслідування Time про те, що у своєму прагненні зробити ChatGPT менш токсичним, OpenAI використовувала кенійських робітників, які, фільтруючи десятки тисяч рядків тексту, заробляли менше ніж 2 дол на годину.

OpenAI взяла приклад з Facebook, що можна створювати ШІ, здатний виявляти токсичні висловлювання, щоб згодом видалити їх зі своїх платформ. За даними Time, OpenAI через посередника Sama відправляла фрагменти тексту кенійським фрілансерам з листопада 2021 року.

"Значна частина цього тексту була витягнута з "найтемніших куточків інтернету". У деяких з них у деталях описувалися сексуальне насильство над дітьми, зоофілія, вбивства, самогубства, тортури, заподіяння собі шкоди", – йдеться у розслідуванні.

Четверо кенійських співробітників, які погодилися відповісти на запитання журналістів, розповіли, що ця робота їх морально травмувала. Хоча вони мали право відвідувати заняття з "консультантами зі здоров'я", всі четверо сказали, що ці заняття були марними і рідкісними через високі вимоги до продуктивності праці.

Травматичний характер роботи в кінцевому підсумку призвів до того, що Sama згорнула співпрацю з OpenAI в лютому 2022 року – на вісім місяців раніше, ніж планувалося.

Пояснюючи мету свого розслідування, Time писав, що попри всю привабливість, OpenAI часто покладається на приховану людську працю, яка може обернутись експлуатацією. І всі ці невидимі працівники залишаються на узбіччі, навіть попри те, що їхня робота робить внесок у мільярдну галузь.

Хай там як, хайп навколо ChatGPT лише набирає обертів, а Сем і Open AI, схоже зупинятись не планують: нещодавно Microsoft підтвердила "багатомільярдні інвестиції", адже вбачає у системах штучного інтелекту можливість трансформувати свою бізнес-модель та технологічні продукти.

Натомість Маск, якого, схоже, образила відмова Альтмана, почав збирати команду, аби створити конкурента ChatGPT. А його останні заклики до шестимісячної паузи в розробці систем, потужніших за нещодавно запущений GPT-4 від OpenAI частина експертів сприйняла як спробу виграти час, та як чергову інформаційну кампанію, аби популяризувати ще не створені продукти.

Водночас Business Insider зазначає, що Альтман, який ще до приходу в OpenAI був далеко не бідним (його статки, за різними оцінками, перевищують 1 млрд дол), не мав жодної частки в компанії, коли вона стала комерційною.

За його словами, OpenAI не має на меті заробляти гроші, попри те, що їй потрібно стати прибутковим бізнесом, щоб продовжувати дослідження. Сем же запевняє, що відсутність власного капіталу в компанії дозволить йому дотримуватися її місії, переконуючи, що штучний інтелект "принесе користь людству в цілому".

При цьому Альтман продовжує інвестувати у перспективні, на його погляд, стартапи, приділяючи увагу не лише фінансовій складовій, а й соціальній місії.

Один із нещодавніх проєктів, який підтримав Сем, – стартап Retro Biosciences, котрий планує збільшити тривалість життя людини на 10 років. Retro Biosciences розробляє способи омолодження Т-клітин організму, які борються з раком та інфекціями – підприємець виділив компанії 180 млн дол.