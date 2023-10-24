Вызов Intel: Nvidia будет создавать процессы на базе технологии Arm - Reuters

Nvidia начала разработку центральных процессоров (CPU), которые будут работать с операционной системой Microsoft Windows и использовать технологию Arm Holdings.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух людей, знакомых по этому вопросу.

Новый поиск гиганта чипов искусственного интеллекта (ИИ) является частью усилий Microsoft, чтобы помочь компаниям чипов создать процессоры на базе Arm для ПК с Windows.

Согласно предварительным данным исследовательской компании IDC за третий квартал, планы Microsoft направлены на Apple, которая почти удвоила свою долю рынка через три года после выпуска собственных чипов на базе Arm для своих компьютеров Mac.

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По словам двух источников, Advanced Micro Devices также планирует производить чипы для ПК с технологией Arm.

Nvidia и AMD могут продавать чипы для ПК уже в 2025 году, сказал один из собеседников. Nvidia и AMD присоединятся к Qualcomm, которая с 2016 производит чипы для ноутбуков на базе Arm.

На мероприятии 24 октября, на котором будут присутствовать руководители Microsoft, в частности вице-президент отдела Windows и устройств Паван Давулури, Qualcomm планирует раскрыть больше деталей о флагманском чипе, разработанном командой бывших инженеров Apple.

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Представитель Nvidia Кен Браун, представитель AMD Бренди Марина, представитель Arm Кристен Рэй и представитель Microsoft Пит Вуттон отказались от комментариев.

Усилия Nvidia, AMD и Qualcomm могут потрясти индустрию ПК, в которой долгое время доминировала Intel, но испытывающая все большее давление со стороны Apple. Специальные чипы Apple обеспечили компьютерам Mac лучшее время автономной работы и высокую производительность, конкурирующую с чипами, потребляющими больше энергии.

По словам одного из источников, руководители Microsoft заметили, насколько эффективны чипы Apple на базе Arm, в том числе с обработкой ИИ, и желают достичь подобной производительности.

В 2016 году Microsoft поручила Qualcomm возглавить усилия по переносу операционной системы Windows на базовую архитектуру процессора Arm, которая давно питает смартфоны и их маленькие батареи. Согласно данным двух источников, Microsoft предоставила Qualcomm эксклюзивное соглашение о разработке совместимых с Windows чипов до 2024 года.

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