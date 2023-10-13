Microsoft закрыла сделку по приобретению Activision Blizzard за почти $70 миллиардов

bloomberg

Корпорация Microsoft завершила покупку разработчика игр Activision Blizzard Inc. за 69 млрд долларов после почти двухлетней борьбы с мировыми регуляторами, которые угрожали сорвать сделку - это крупнейшая в истории сделка в индустрии видеоигр.

Об этом пишет Bloomberg.

"Это поглощение дает возможность Microsoft, производителю консолей Xbox, иметь лучшие позиции по сравнению с конкурентами на рынке гейминга. Таким образом Microsoft поднимается на третье место в рейтинге самых прибыльных компаний сектора после китайской Tencent (главного конкурента Sony)", - пишет агентство.

Microsoft хотела закрыть сделку до 18 июля 2023 года, но из-за позиции американских и британских антимонопольных ведомств перенесла дедлайн на 18 октября.

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Microsoft смогла закрыть сделку после того, как внесла изменения в соглашение о слиянии, чтобы завоевать благосклонность британских регуляторов. Федеральная торговая комиссия США, которая проиграла попытку заблокировать сделку в суде, продолжает судебный процесс в административном суде США. Это все еще может заставить обе компании разорвать соглашение, если комиссия выиграет дело, добавляет издание.

Напомним:

Накануне Управление по конкуренции и рынкам Великобритании объявило, что одобрило сделку после того, как приняло план реструктуризации, который предусматривает продажу части игровых прав французскому издателю Ubisoft Entertainment SA.

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Экономическая правда