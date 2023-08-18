Фонд госимущества снова не смог продать конфискованную компанию российского олигарха Шелкова

Назначенный на 18 августа аукцион по приватизации 100% доли в уставном капитале компании "Инвестагро", которая ранее принадлежала подсанкционному российскому олигарху Михаилу Шелкову, не состоялся.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Отмечается, что незадолго после автоматического объявления системой Prozorro.Продажи повторных торгов со снижением стартовой цены на 50% (27,5 млн грн) Фонд госимущества своим приказом отменил аукцион.

Согласно тексту приказа, ФГИУ принял соответствующее решение "с целью достижения целей приватизации и обеспечения поступлений от приватизации в государственный бюджет".

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"При этом ранее в своем заявлении ведомство отмечало, что первая попытка продажи актива не состоялась именно из-за его балансовой (стартовой) стоимости, львиная доля которой - 21 млн грн - составляет дебиторская задолженность, то есть долги контрагентов перед предприятием, а также из-за его собственной задолженности в 17 млн грн", - говорится в сообщении.

"Фонд госимущества может отменить электронный аукцион на любом этапе до дня его проведения. После этого объект вновь можно выставлять на торги за его полную, балансовую стоимость.

Однако в случае с "Инвестагро", очевидно, будут разрабатываться альтернативные сценарии: уменьшение долговой нагрузки предприятия перед продажей или даже создание приватизационного пула (нескольких объектов, которые продают, как один лот) с другим конфискованным активом Шелкова - Демуринским ГОКом", - заявил юридический советник TI Ukraine Андрей Швадчак.

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На данный момент информации об объявлении следующего аукциона нет.

Первый приватизационный аукцион не состоялся из-за незаинтересованности потенциальных инвесторов.

Ранее сообщалось, что ФГИУ объявил о начале приватизации активов, изъятых у российских олигархов.

Экономическая правда