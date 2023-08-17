Фонд госимущества выставил на приватизацию спиртзавод на Львовщине за 30 миллионов
Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион Струтинский спиртзавод на Львовщине со стартовой ценой 31,3 млн грн (без НДС).
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
Аукцион запланирован на 5 сентября.
"Струтинский спиртзавод начал свою деятельность в 1906 году, последняя модернизация актива состоялась в 2019 году. Предприятие занимается изготовлением этилового спирта и может ежедневно производить 22 тысячи литров.
Площадь зданий спиртзавода 15506 м² - сюда входят 24 объекта недвижимости, среди которых админздания, склады, зернохранилища, цеха и мастерские", - говорится в сообщении.
Также на приватизацию выставили 9 транспортных средств предприятия и более 600 единиц оборудования.
Кроме победной ставки, победитель аукциона должен погасить 31,3 млн гривен долгов предприятия перед бюджетом и работниками.
В Фонде госимущества добавили, что с сентября 2022 года продали 14 спиртзаводов и привлекли 965 миллионов в госбюджет - это более 25% от всех поступлений малой приватизации.
Напомним:
Фонд госимущества (ФГИУ) выставил на приватизационный аукцион Червонослободский спиртзавод на Киевщине со стартовой ценой 9,7 млн грн.
Экономическая правда