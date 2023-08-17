Фонд госимущества выставил на приватизацию спиртзавод на Львовщине за 30 миллионов

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Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион Струтинский спиртзавод на Львовщине со стартовой ценой 31,3 млн грн (без НДС).

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Аукцион запланирован на 5 сентября.

"Струтинский спиртзавод начал свою деятельность в 1906 году, последняя модернизация актива состоялась в 2019 году. Предприятие занимается изготовлением этилового спирта и может ежедневно производить 22 тысячи литров.

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Площадь зданий спиртзавода 15506 м² - сюда входят 24 объекта недвижимости, среди которых админздания, склады, зернохранилища, цеха и мастерские", - говорится в сообщении.

Также на приватизацию выставили 9 транспортных средств предприятия и более 600 единиц оборудования.

Кроме победной ставки, победитель аукциона должен погасить 31,3 млн гривен долгов предприятия перед бюджетом и работниками.

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В Фонде госимущества добавили, что с сентября 2022 года продали 14 спиртзаводов и привлекли 965 миллионов в госбюджет - это более 25% от всех поступлений малой приватизации.

Напомним:

Фонд госимущества (ФГИУ) выставил на приватизационный аукцион Червонослободский спиртзавод на Киевщине со стартовой ценой 9,7 млн грн.

Экономическая правда