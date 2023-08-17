В Фонде госимущества оценили экономический эффект от приватизации в этом году в 3,4 миллиарда

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) оценил экономический эффект от приватизации в 2023 году в 3,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Из общей суммы 2,4 млрд грн - средства от продажи объектов, 495 млн - возвращенные долги предприятий перед работниками и бюджетом, 480 млн - уплата НДС (20% от победных ставок).

"Все эти средства идут на поддержку Сил обороны. Кроме этого, новые владельцы убыточных государственных объектов создают бизнес, рабочие места и платят миллионы налогов", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Кабинет министров принял технические изменения, которые были необходимы для старта процесса большой приватизации через систему Прозорро.Продажи.

Экономическая правда

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