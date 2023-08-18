Фонд держмайна знову не зміг продати конфісковану компанію російського олігарха Шелкова

Призначений на 18 серпня аукціон з приватизації 100% частки в статутному капіталі компанії "Інвестагро", яка раніше належала підсанкційному російському олігарху Михайлу Шелкову, не відбувся.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зазначається, що незадовго після автоматичного оголошення системою Prozorro.Продажі повторних торгів зі зниженням стартової ціни на 50% (27,5 млн грн) Фонд держмайна своїм наказом відмінив аукціон.

Згідно з текстом наказу, ФДМУ прийняв відповідне рішення "з метою досягнення цілей приватизації та забезпечення надходжень від приватизації до державного бюджету".

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"При цьому раніше у своїй заяві відомство зазначало, що перша спроба продажу активу не відбулась саме через його балансову (стартову) вартість, левова частка якої - 21 млн грн - становить дебіторська заборгованість, тобто борги контрагентів перед підприємством, а також через його власну заборгованість у 17 млн грн", - йдеться у повідомленні.

"Фонд держмайна може відмінити електронний аукціон на будь-якому етапі до дня його проведення. Після цього об’єкт знов можна виставляти на торги за його повну, балансову вартість.

Однак у випадку з "Інвестагро", очевидно, будуть розроблятись альтернативні сценарії: зменшення боргового навантаження підприємства перед продажем або навіть створення приватизаційного пулу (кількох об’єктів, які продають, як один лот) з іншим конфіскованим активом Шелкова - Демуринським ГЗК", - заявив юридичний радник TI Ukraine Андрій Швадчак.

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Наразі інформації про оголошення наступного аукціону немає.

Перший приватизаційний аукціон не відбувся через незацікавленість потенційних інвесторів.

Раніше повідомлялось, що ФДМУ оголосив про початок приватизації активів, вилучених у російських олігархів.

Економічна правда