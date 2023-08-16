Фонд госимущества выставил на приватизацию спиртзавод на Киевщине за 10 миллионов
Фонд госимущества (ФГИУ) выставил на приватизационный аукцион Червонослободский спиртзавод на Киевщине со стартовой ценой 9,7 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Telegram.
Аукцион запланирован на 29 августа.
Спиртзавод основан в 1881 году и модернизирован в 2019-м, занимается изготовлением этилового ректификованного спирта.
"Мощность производства - 31500 литров в сутки. Актив расположен в 50 километрах от столицы в удобной локации - всего 6 км от трассы М 06 Киев - Чоп.
В состав спиртзавода входят 4 объекта недвижимости общей площадью 1698 м², в частности цех, спиртохранилища, лаборатория, часть столовой и 7 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, кроме финального предложения, победитель аукциона должен оплатить 9,7 млн гривен долгов предприятия перед работниками и бюджетом.
Экономическая правда