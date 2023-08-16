Фонд госимущества выставил на приватизацию спиртзавод на Киевщине за 10 миллионов

фото: фгиу

Фонд госимущества (ФГИУ) выставил на приватизационный аукцион Червонослободский спиртзавод на Киевщине со стартовой ценой 9,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Telegram.

Аукцион запланирован на 29 августа.

Спиртзавод основан в 1881 году и модернизирован в 2019-м, занимается изготовлением этилового ректификованного спирта.

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"Мощность производства - 31500 литров в сутки. Актив расположен в 50 километрах от столицы в удобной локации - всего 6 км от трассы М 06 Киев - Чоп.

В состав спиртзавода входят 4 объекта недвижимости общей площадью 1698 м², в частности цех, спиртохранилища, лаборатория, часть столовой и 7 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме финального предложения, победитель аукциона должен оплатить 9,7 млн гривен долгов предприятия перед работниками и бюджетом.

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Экономическая правда