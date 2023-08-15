Бизнес рассчитывает на окончание войны в течение 1-3 лет, самые плохие настроения в Харькове - опрос

Предприниматели четырех стратегических регионов, в которых сосредоточены региональные офисы Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), - Львова, Одессы, Харькова и Днепра - улучшили оценки ведения бизнеса по сравнению с 2022 годом.

Это показал опрос, который провела Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) с 4 по 24 июля. В исследовании приняли участие представители 74 компаний из региональных офисов ЕБА.

В среднем оценки выросли на 0,3 балла по шкале от 1 до 5, однако в положительной части шкалы они остаются только на западе страны.

При планировании своей деятельности большинство компаний ориентируется на окончание войны в перспективе от одного до трех лет.

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Самые мрачные прогнозы относительно продолжительности войны имеет бизнес харьковского региона. Тогда как 19% допускают ее завершение до конца 2023 года, 44% ожидают этого в течение одного-трех лет, а 31% считают, что война продлится дольше.

Общими вызовами для большинства регионов являются вопросы мобилизации, предсказуемости процедуры бронирования, оттока рабочей силы за границу и заграничных командировок.

В большинстве региональных компаний в рядах Вооруженных сил служат до 20% от военнообязанных сотрудников, наиболее напряженной ситуация в Западном регионе, где только 4% компаний не имеют мобилизованных работников.

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В общем во Львове бизнес оценил ситуацию в 2,64 балла (2,52 в 2022 году), в Одессе - в 2,47 балла (2,15 балла), в Днепре - в 2,25 балла (1,88) и в Харькове - в 1,62 балла (1,28 балла).

Как и в прошлом году, предприниматели западного региона выше других оценили условия ведения бизнеса.

Так, 72% считают их удовлетворительными, 20% утверждают, что им сложно работать, и 8% - что очень сложно. В прошлом году условия ведения бизнеса как удовлетворительные оценивали 56% и 41% - как сложные, 76% компаний региона работают в полном объеме и 24% с определенными ограничениями.

Говоря о потерях, с начала полномасштабного вторжения только четверть предпринимателей на западе страны их не понесли, 46% сообщают о потерях до $1 млн, 21% - в диапазоне $1-10 млн и 8% - о потерях от $10 млн.

На втором месте по оценке ведения бизнеса оказалась Одесса.

53% опрошенных в Одесской области отмечают, что им сложно вести бизнес в регионе (71% в прошлом году), для 41% - удовлетворительно и для 6% - легко. На полную мощность в регионе работают 47% компаний, остальные 53% с определенными ограничениями.

Среди топ-проблем региона предприниматели отметили отток рабочей силы за границу, трудности с логистикой, коррупцию и непредсказуемые действия государства, которые могут ухудшить состояние бизнеса.

О потерях до $1 млн за это время сообщают 44%, 12% фиксируют потери в диапазоне $1-10 млн, а 25% - более $10 млн.

В Днепре доля предпринимателей, которые оценивают условия работы как сложные, по сравнению с прошлым годом снизилась с 75% до 69%, тогда как остальные 31% считают их удовлетворительными.

Полным объемом в регионе сейчас работают 37% компаний, остальные 63% - с определенными ограничениями.

Почти треть компаний днепровского региона не имеет мобилизованных сотрудников, в то же время в 56% мобилизованы до 20% от военнообязанных работников.

К топ-проблемам региона компании отнесли трудности с выездом в заграничные командировки и с бронированием сотрудников, снижение покупательной способности населения и коррупцию.

В ЕБА добавили, что убытки предпринимателей в днепровском регионе за полтора года полномасштабного вторжения существенные. Четвертая часть опрошенных бизнесов потеряли более $10 млн за это время. Еще 38% сообщают о потерях в диапазоне $1-10 млн, а 31% - о потерях до $1 млн, тогда как не понесли убытки только 6% компаний.

Хуже всего условия ведения бизнеса второй год подряд оценили компании харьковского региона.

94% бизнеса на Харьковщине сложно работать (93% в прошлом году). Вариант очень сложно выбрали 44%. Лишь 6% оценили ведение бизнеса на удовлетворительном уровне.

Среди опрошенного бизнеса только 6% работают полным объемом, остальные 63% работают с ограничениями, а 31% пока не работают совсем.

Главными проблемами компании называют снижение покупательной способности населения, отток персонала за границу и мобилизацию работников.

За полтора года полномасштабной войны 63% опрошенных предпринимателей харьковского офиса ассоциации потеряли до $1 млн, потери 19% достигают $1-10 млн, а 12% потеряли более $10 млн, тогда как только 6% бизнеса не понесли никаких потерь. Учитывая это, у 38% опрошенных в планах на ближайшие полгода стоит сокращение расходов.