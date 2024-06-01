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ДТЭК: Враг серьезно повредил оборудование на двух ТЭС

Суббота, 1 июня 2024, 10:00 - Украинская правда

В ночь на субботу враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко в FacebookДТЭК

Детали: По его словам, последствия еще уточняются.

Энергетики уже работают над их ликвидацией.

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Обновлено: В ДТЭК сообщили о "серьезных повреждениях" на двух ТЭС.

Дословно: "И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС.

Серьезно повреждено оборудование.

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Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца".

Напомним:

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Укр / Рус
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