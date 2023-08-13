Совладельцы Rozetka и "Новой почты" заявляют об усилении давления со стороны власти

Отношение власти к бизнесу снова начало ухудшаться и сопровождается усилением давления после положительной динамики в начале войны.

Об этом сообщили участники iforum2023, который состоялся в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По словам соучредителя Rozetka Владислава Чечеткина, ситуация намного лучше, чем во времена беглого президента Виктора Януковича, однако - намного хуже, чем до большой войны. Он также добавил, что по сравнению с 2021 годом, давление усилилось.

Чечеткин добавил, что налоговая служба регулярно проверяет деятельность компании, в том числе даже организованных ею Пунктов несокрушимости.

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"У нас ничего не находят и штрафуют на сумму, за которую мы, по их мнению, не будем спорить. То есть, это какие-то минимальные суммы штрафов. Но они мешают. Но они проверяют. Но они часто останавливают работу и т.д.", - добавил Чечеткин.

Он отметил, что такие постоянные проверки уже стали рутиной.

"В общем, это уже выглядит, как идет на улице дождь - нужно взять зонтик и идти на улицу", - сказал бизнесмен.

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Также совладелец компании экспресс-доставки "Новая почта" Владимир Поперешнюк заявил, что предприниматели смогли свободно выдохнуть в 2022 году, однако ситуация снова начала ухудшаться.

"Предприниматели смогли свободно выдохнуть в марте (2022 года - ред.), когда были отменены пошлины, введены налоговые льготы, и сейчас все возвращается назад, к довоенному времени. Когда власти было страшно и она понимала, что все может "накрыться", они дали свободу предпринимателям, когда уже не так страшно - снова можно относиться к предпринимателям как к гусям и баранам, которых можно стричь и щипать", - сказал он.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский в четверг, 29 июня, впервые за время полномасштабной войны собрал на встречу несколько десятков крупнейших предпринимателей страны и представителей бизнес-ассоциаций.

На встрече с президентом представители бизнеса предложили создать координационную платформу для коммуникации по защите прав бизнеса и рассмотрения других вопросов.