Во Львовской области 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры - ОВА

Во время массированной атаки россиян ночью 1 июня 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Во время затяжной воздушной тревоги, которая длилась с 03:29 по 06:10, 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области", - отметил Козицкий.

Он добавил, что зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы ПвК "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 "шахедов".

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Сейчас все системы жизнеобеспечения на Львовщине работают в штатном режиме.

По уточненной информации, в результате ночной атаки врага на одном из объектов критической инфраструктуры, к сожалению, пострадали четыре человека. Их госпитализировали.

Напомним:

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В ночь на субботу враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.