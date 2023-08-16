Блинкен призвал Конгресс срочно выделить дополнительные средства для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс принять запрос администрации президента Джо Байдена на дополнительное финансирование для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Блинкен сказал во время брифинга.

Он напомнил, что на прошлой неделе Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить 24,1 миллиарда долларов, чтобы "продолжать поддерживать безопасность Украины, ее экономические и гуманитарные потребности, а также помогать другим странам, которые страдают от последствий российской войны".

"Я призываю Конгресс принять этот закон о дополнительном финансировании немедленно", – подчеркнул госсекретарь.

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По его словам, Госдепартамент работает с украинскими партнерами над долгосрочными обязательствами в сфере безопасности, которые помогут Украине сдерживать российскую агрессию и защищаться от нее.

"Украина должна иметь четкое представление о долговременном характере нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые предоставят Украине аналогичные обязательства. Президент Путин должен четко осознать бесполезность продолжения своей агрессии", – добавил Блинкен.

СМИ предполагают, что на этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях, поскольку республиканцы в Конгрессе испытывают большое давление в том, чтобы поддержать своего однопартийца, экс-президента Дональда Трампа, который ставил под сомнение необходимость такой значительной поддержки Украины, а среди американских избирателей поддержка помощи Украине несколько снизилась.

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На этом фоне неправительственная организация Defending Democracy Together, критически настроенная к Трампу, начала кампанию с призывом к республиканским законодателям продолжать поддержку Украины.

В то же время в Белом доме уверены в сохранении двухпартийной поддержки в Конгрессе в вопросе выделения дополнительного финансирования для Украины.

Европейская правда