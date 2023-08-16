США считают, что есть большое количество альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна

Власти США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее странами-соседями об использовании большего количества альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Большая часть зерна будет отправляться вниз по реке и через Черное море к близлежащим портам в Румынии, откуда его будут транспортировать в другие страны.

Несмотря на более длительное и дорогостоящее путешествие, этот маршрут может стать альтернативой черноморскому коридору. План предусматривает налаживание дополнительного пути экспорта 4 миллионов тонн зерна в месяц через Дунай к октябрю.

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Кроме того, план США частично опирается на инициативу Европейского союза по созданию дорожных, автомобильных и морских маршрутов, известных как "коридоры солидарности", чтобы обеспечить беспрепятственное движение зерна и других грузов в Украину и из нее. Ведь именно благодаря маршрутам ЕС наибольший достигнутый объем перевезенного зерна составил 4,2 млн тонн в ноябре 2022 года.

Большую часть этих экспортов составляет Дунайский маршрут - примерно 60%.

Причем европейские чиновники допускают вариант, при котором Украина сможет вывозить 5-5,5 млн тонн зерна в месяц.

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Как напоминает издание, черноморский "зерновой коридор" на пике позволял Украине экспортировать около 6 млн тонн зерна в месяц из трех портов в районе Одессы.

При этом США рассматривают все возможные варианты, включая военные решения для защиты судов, работающих с украинскими портами, заявил источник WSJ. Он отказался уточнять детали этих вариантов или назвать страны, которые могут в них участвовать.

Отмечается, что эти варианты стороны начали рассматривать после того, как Россия вышла из соглашения, гарантировавшего безопасность поставок продовольствия через Черное море.

"Реальность в том, что Россия решила атаковать мировые пути продовольственного снабжения", — заявил источник в Вашингтоне.

В то же время, Турция и ООН параллельно пытаются убедить Россию вернуться к зерновому соглашению.

В частности, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган помог заключить соглашение в прошлом году, и сейчас от него ждут, что он добьется успехов до начала сбора украинских зерновых в начале сентября, сообщили дипломаты.

Однако, как отмечает издание, планирование альтернативных маршрутов — признак того, что США, Украина и европейские страны готовятся к сценарию, в котором Россия не вернется к соглашению для перевозки украинских летних и осенних урожаев.

Напоминаем:

16 августа из портов Большой Одессы вышло и держит курс на Босфор первое торговое судно в рамках временного коридора.

Контейнеровоз, который находился в порту Одесса с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту - более 30 тыс тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.