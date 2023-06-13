Мессенджер Slack откажется от русского языка

Корпоративный мессенджер Slack объявил, что с 28 июня уберет в приложении поддержку русского языка.

Об этом говорится в объявлении Slack от 12 июня.

"Пользователи могут продолжать отправлять и получать сообщения кириллицей и использовать Slack в браузере для перевода на русский язык", - говорится в сообщении.

Поддержка русского языка появилась в мессенджере с 30 июня 2021 года.

Сейчас Slack поддерживает 12 языков, в том числе китайский, немецкий, корейский. Украинского в списке нет.

Напомним:

В марте 2022 года корпоративный мессенджер Slack подтвердил, что начал ограничивать работу в РФ.

Экономическая правда