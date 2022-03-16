Корпоративный мессенджер Slack подтвердил ограничение работы в РФ
Корпоративный мессенджер Slack подтвердил, что начал ограничивать работу в РФ.
Об этом пишут российское издание "Бумага" и американское Axios.
"Бумага" располагает письмом, в котором компания сообщает о приостановлении бизнеса в РФ.
Клиентов, которые воспользовались сервисом платного тарифа, переведут на бесплатный. Поэтому их возможности будут ограничены - например, в архиве переписки будет доступно только 10 тысяч сообщений.
Также пользователи больше не смогут добавлять в корпоративный мессенджер новых участников из России.
Об ограничении доступа в РФ пишет и Axios.
Издание добавляет, что Slack "стремится соблюдать международные санкции и политику материнской компании Salesforce".
"Slack обязан принять меры по соблюдению санкций в США и других странах, где мы работаем, в том числе при некоторых обстоятельствах приостановить учетные записи без предварительного уведомления, как это предусмотрено законом", - заявили в компании.
Напомним:
Пользователи РФ начали жаловаться на удаление их рабочих пространств в корпоративном мессенджере Slack.
Экономическая правда
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