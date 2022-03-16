Корпоративный мессенджер Slack подтвердил ограничение работы в РФ

Корпоративный мессенджер Slack подтвердил, что начал ограничивать работу в РФ.

Об этом пишут российское издание "Бумага" и американское Axios.

"Бумага" располагает письмом, в котором компания сообщает о приостановлении бизнеса в РФ.

Клиентов, которые воспользовались сервисом платного тарифа, переведут на бесплатный. Поэтому их возможности будут ограничены - например, в архиве переписки будет доступно только 10 тысяч сообщений.

Также пользователи больше не смогут добавлять в корпоративный мессенджер новых участников из России.

Об ограничении доступа в РФ пишет и Axios.

Издание добавляет, что Slack "стремится соблюдать международные санкции и политику материнской компании Salesforce".

"Slack обязан принять меры по соблюдению санкций в США и других странах, где мы работаем, в том числе при некоторых обстоятельствах приостановить учетные записи без предварительного уведомления, как это предусмотрено законом", - заявили в компании.

Напомним:

Пользователи РФ начали жаловаться на удаление их рабочих пространств в корпоративном мессенджере Slack.

Экономическая правда