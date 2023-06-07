Reddit уволит 5% своего штата

Онлайн-сервис Reddit заявил, что увольняет около 5% своей рабочей силы, или 90 сотрудников, присоединившись к списку технологических компаний, которые сокращают рабочие места по всей корпоративной Америке.

Об этом пишет Reuters.

Технологические компании, включая Meta Platforms, сокращают рабочие места после агрессивного найма во время пандемии, поскольку отрасль готовится к экономическому спаду.

В прошлом месяце компания Meta сократила рабочие места во всех своих бизнес- и операционных подразделениях, проведя последний этап сокращений, состоящий из трех частей, впервые объявленный в марте, чтобы ликвидировать 10 000 рабочих мест.

Reddit, который выделился из журнального конгломерата Conde Nast в 2011 году, недавно пережил всплеск популярности благодаря популярности WallStreetBets и других форумов на его платформе, которые стали местом для розничных инвесторов, спекулирующих на акциях.

Впервые о решении Reddit сообщила газета The Wall Street Journal во вторник, ссылаясь на электронное письмо, отправленное сотрудникам исполнительным директором компании Стивом Хаффманом.

Хаффман заявил, что компания также сократит количество наемных работников до конца года примерно до 100 человек с предыдущего плана в 300, как пишет WSJ.

Экономическая правда