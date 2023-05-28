Китай удалил 1,4 миллиона постов в соцсетях в рамках борьбы с "дезинформацией"

Администрация киберпространства Китая (CAC) сообщила об удалении 1,4 млн постов в социальных сетях в рамках двухмесячного расследования вероятной дезинформации.

Об этом пишет Reuters.

Китайский регулятор киберпространства закрыл 67 тыс аккаунтов в социальных сетях и удалил сотни тысяч постов в период с 10 марта по 22 мая.

Начиная с 2021 года, Китай нацелился на миллиарды аккаунтов в социальных сетях, пытаясь "очистить" свое киберпространство и облегчить властям контроль над ним.

В ходе последней кампании были удалены аккаунты в популярных китайских социальных сетях, включая WeChat, Douyin и Weibo, которые подпадают под категорию "собственных медиа" - термин, в широком смысле означающий аккаунты, которые публикуют новости и информацию, но не являются государственными или одобренными государством.

По данным CAC, из 67 тыс аккаунтов, которые были навсегда закрыты, почти 8 тыс были удалены за "распространение фейковых новостей, слухов и вредоносной информации".

Около 930 тыс других аккаунтов подверглись менее суровым наказаниям - от удаления всех подписчиков до приостановления или отмены привилегий на получение прибыли.

Также в рамках отдельной кампании регулятор недавно закрыл более 100 тыс аккаунтов, которые якобы искажали информацию о ведущих новостей и медиа-агентствах, чтобы противостоять росту количества фейковых новостей в Интернете, распространяемых с помощью технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, CAC заявил, что его последняя кампания была направлена на почти 13 тыс фальшивых военных аккаунтов с такими названиями, как "Командование Красной армии Китая", "Китайские антитеррористические силы" и "Ракетные войска стратегического назначения".

Еще около 25 тыс других аккаунтов были нацелены на государственные учреждения, такие как центры контроля и профилактики заболеваний и государственные научно-исследовательские институты.

Почти 187 тыс были наказаны за то, что выдавали себя за средства массовой информации, а более 430 тыс якобы предлагали профессиональные консультации или образовательные услуги, не имея соответствующей профессиональной квалификации.

Агентство отмечает, что Пекин часто арестовывает граждан и подвергает цензуре аккаунты за публикацию или обмен фактической информацией, которая считается чувствительной или критической в отношении Коммунистической партии, правительства или военных, особенно когда такая информация становится вирусной.

Экономическая правда.