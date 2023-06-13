Месенджер Slack відмовиться від російської мови
Вівторок, 13 червня 2023, 15:15 -
Корпоративний месенджер Slack оголосив, що із 28 червня прибере в застосунку підтримку російської мови.
Про це йдеться у оголошенні Slack від 12 червня.
"Користувачі можуть продовжувати надсилати та отримувати повідомлення кирилицею та використовувати Slack у браузері для перекладу на російську мову", - йдеться у повідомленні.
Підтримка російської мови з'явилась в месенджері з 30 червня 2021 року.
Наразі Slack підтримує 12 мов, зокрема китайську, німецьку, корейську. Української у списку немає.
Нагадаємо:
У березні 2022 року корпоративний месенджер Slack підтвердив, що почав обмежувати роботу в РФ.
Економічна правда