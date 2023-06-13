Месенджер Slack відмовиться від російської мови

Корпоративний месенджер Slack оголосив, що із 28 червня прибере в застосунку підтримку російської мови.

Про це йдеться у оголошенні Slack від 12 червня.

"Користувачі можуть продовжувати надсилати та отримувати повідомлення кирилицею та використовувати Slack у браузері для перекладу на російську мову", - йдеться у повідомленні.

Підтримка російської мови з'явилась в месенджері з 30 червня 2021 року.

Наразі Slack підтримує 12 мов, зокрема китайську, німецьку, корейську. Української у списку немає.

Нагадаємо:

У березні 2022 року корпоративний месенджер Slack підтвердив, що почав обмежувати роботу в РФ.

Економічна правда