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Meta запускает функцию создания каналов в WhatsApp

Четверг, 8 июня 2023, 13:55 - Алексей Павлыш

Meta Platforms в четверг представила функцию отслеживания за новостями WhatsApp Channels - первыми доступ к каналам получат пользователи в Колумбии и Сингапуре.

Об этом пишет Reuters.

В течение ближайших месяцев Meta расширит доступность инструмента для пользователей в других странах.

В компании заявили, что пользователи смогут следить за контентом о своих хобби, спортивных командах, новостях от местных чиновников и прочее.

Фотографии профиля и контактная информация администратора канала не будут видимыми для подписчиков. Аналогично, подписчики не будут видеть своих номеров телефонов.

Глобальными партнерами по запуску функции станут Всемирная организация здравоохранения, футбольные клубы "Барселона" и "Манчестер Сити".

Экономическая правда

Meta whatsapp соцсети
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Экономическая правда
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