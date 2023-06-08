Meta запускает функцию создания каналов в WhatsApp
Четверг, 8 июня 2023, 13:55 -
Meta Platforms в четверг представила функцию отслеживания за новостями WhatsApp Channels - первыми доступ к каналам получат пользователи в Колумбии и Сингапуре.
Об этом пишет Reuters.
В течение ближайших месяцев Meta расширит доступность инструмента для пользователей в других странах.
В компании заявили, что пользователи смогут следить за контентом о своих хобби, спортивных командах, новостях от местных чиновников и прочее.
Фотографии профиля и контактная информация администратора канала не будут видимыми для подписчиков. Аналогично, подписчики не будут видеть своих номеров телефонов.
Глобальными партнерами по запуску функции станут Всемирная организация здравоохранения, футбольные клубы "Барселона" и "Манчестер Сити".
Экономическая правда